Criza carburanţilor şi scumpirile vor dura încă şase luni cel puţin. Atât va dura deminarea Strâmtorii Ormuz şi reluarea traficului maritim, avertizează Pentagonul. Pacea este în continuare departe. Dovadă, imagini nemaivăzut, cu trupe iraniene mascate și înarmate care capturează două nave.

Militarii iranieni au luat cu asalt punţile navelor şi le-au ocupat sub ameninţarea armelor şi acuzaţia că au încercat să forţeze trecerea prin strâmtoare. A fost prima dată de la începerea războiului când Iranul a capturat vapoare. O analiză a departamentului american al Apărării arată că Teheranul a plasat cel puţin 20 de mine în Strâmtoarea Ormuz. Majoritatea, în mijlocul culoarului maritim pentru a forţa navele să treacă aproape de ţărm, ca să poată fi atacate cu uşurinţă dacă nu plătesc. Eliminarea lor ar putea dura şase luni, dar Donald Trump a cerut Pentagonului să rezolve problema mai repede.

"Am ordonat Marinei Statelor Unite să tragă și să distrugă orice ambarcațiune, oricât de mică ar fi, care plasează mine în apele Strâmtorii Hormuz. Fără ezitare", a declarat Donald Trump.

După o întâlnire la Londra la care au participat 30 de ţări, Italia este gata să trimită patru nave în regiune. La fel vor proceda Marea Britanie, Franţa, Olanda şi Belgia.

"Veţi vedea că ţările din 'Coaliția celor dispuși' să ajute Ucraina, inclusiv România, fac parte, de asemenea, din coaliția generată de Franța și Regatul Unit pentru a contribui la redeschiderea strâmtorii Ormuz și la reducerea tensiunilor conflictului de acolo, pentru a putea reduce prețurile", a declarat Oana Ţoiu, ministrul de Externe al României.

În paralel, marina americană continuă să vâneze navele Iranului. Trupe speciale au urcat la bordul unui vas care transporta petrol iranian în Oceanul Indian. Donald Trump speră că aşa va convinge regimul islamic să revină la masa negocierilor.

"Președintele nu a stabilit un termen limită. În cele din urmă, el va dicta calendarul. Și, din nou, este mulțumit de blocada americană și înțelege că Iranul se află într-o poziție foarte slabă, iar în acest moment cărțile sunt în mâinile președintelui", a precizat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Washingtonul nu ştie însă cu cine să negocieze încetarea războiului. Trump susţine că lupta pentru putere se dă în Iran între aripa dură, condusă de armată, şi una moderată, din care fac parte politicieni. NY Post scrie că generalul Ahmad Vahidi, comandantul Gărzilor Revoluţionare, a preluat controlul şi este principalul obstacol în calea păcii.

"Nu ştim cu adevărat cine este la conducere. Aşa că vom spune: 'Noi suntem la conducere, uitaţi ce vom face'. Dacă asta înseamnă că ocupăm insula Khard sau alte insule din Strâmtoare, aşa să fie", a spus Keith Kellogg, fost general american.

Continuarea războiului înseamnă pierderi economice majore pentru Europa. Germania, motorul continentului, și-a redus la jumătate previziunile de creștere economică, iar Italia a făcut şi ea ajustări negative. Iar la nivel global, conflictul va împinge încă 45 de milioane de oameni spre foamete, a avertizat Organizaţia Naţiunilor Unite.

