De ce s-au atacat iar iranienii și americanii. Prețul petrolului a urcat din nou după încălcarea armistițiului

Americanii au lansat noaptea trecută atacuri asupra mai multor orașe iraniene, iar Teheranul a răspuns, la rândul său, lansând rachete balistice și drone către bazele americane din Iordania, Kuweit și Bahrain. Noul schimb de atacuri între SUA și Iran, al doilea de la armistițiul anunțat în aprilie, vine după ce iranienii au doborât luni un elicopter Apache deasupra Strâmtorii Ormuz. Piloții au fost recuperați teferi, iar Trump a promis răzbunare. În urma atacurilor prețul țițeiului Brent a crescut ușor, ajungând la 91 de dolari barilul.

Schimbul de atacuri dintre SUA și Iran au zguduit Orientul Mijlociu. Statele Unite au lansat miercuri dimineață atacuri aeriene împotriva Iranului, după doborârea unui elicopter de atac Apache în Strâmtoarea Ormuz. La rândul lor, iranienii au lansat atacuri spre ținte americane din Iordania, Bahrain și Kuweit. Iordania a anunțat că a doborât cinci rachete pe care Iranul le-a tras asupra unei baze aeriene care găzduia forțe americane.

Noile încălcări ale armistițiului amenință să deraieze discuțiile pentru încheierea războiului.De la începutul războiului lansat de SUA și Israel în Iran, pe 28 februarie, conflictul a zguduit economia globală, a dus la creșterea prețurilor la energie în întreaga lume și a scumpit multe bunuri de bază, inclusiv alimentele. Țițeiul Brent, standardul internațional, a ajuns la peste 91 de dolari pe baril miercuri, asta însemnând o creștere de peste 25% față de nivelul de la începutul războiului.

Ce au lovit americanii

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Statele Unite au lansat atacuri asupra mai multor orașe din sudul Iranului, lovind ținte militare și de infrastructură în Qeshm, Bandar Abbas și alte cinci orașe din jurul Strâmtorii Ormuz. Potrivit CENTCOM, au fost vizate sisteme de apărare aeriană, stații de control terestre și radare, în ceea ce armata americană descrie drept "un răspuns proporțional" și "un act de autoapărare". Bombardamentele au început după miezul nopții și s-au încheiat până la 04:00, ora României.

"Operațiunea a fost un răspuns proporțional la recentele atacuri asupra forțelor americane și asupra navelor comerciale internaționale care tranzitează apele regionale", a transmis Comandamentul Central. Iranul a recunoscut atacuri asupra orașului Bandar Abbas și a insulei Qeshm, dar nu a oferit detalii despre pagube.

Ce au atacat iranienii

Iranul a ripostat atacând baze americane din regiunea Golfului, precum și din Iordania, potrivit presei iraniene. Kuweitul și-a activat apărarea aeriană, iar sirenele de raid aerian au sunat din nou în Bahrain miercuri dimineață, după ce Iranul a declarat că a lansat un atac cu drone împotriva sediului Flotei a Cincea a Marinei SUA din Bahrain.

Apărarea aeriană iordaniană a interceptat cinci rachete iraniene. În regiunea Azraq, situată în estul Iordaniei, nu departe de granița cu Irakul, au căzut resturi de rachete, dar nu au fost provocate victime sau pagube. Regiunea găzduiește o bază militară unde SUA au staționate avioane de luptă. Potrivit New York Times, zeci de avioane de luptă americane, avioane de transport, drone și elicoptere au fost staționate la baza militară din Azraq cu puțin timp înainte ca SUA și Israelul să înceapă să atace Iranul pe 28 februarie.

Șeful diplomației iraniene a declarat că forțele militare străine aflate în apropierea teritoriului Iranului "sunt în pericol constant", iar ulterior a promis că va exista un răspuns la noile atacuri americane. "Forțele iraniene nu vor lăsa niciun atac sau nicio amenințare fără răspuns. Părăsiți regiunea noastră dacă vreți să fiți în siguranță", a scris ministrul de Externe Abbas Araghchi pe X.

De la ce a plecat noul val de atacuri

Atacurile americane împotriva Iranului au fost lansate ca răspuns la doborârea unui elicopter militar american care patrula în largul Omanului de către forțele iraniene.

Elicopterul de atac AH-64 Apache al armatei americane s-a prăbușit după ce s-a ciocnit cu o dronă iraniană, potrivit unui oficial american care a vorbit cu AP sub protecția anonimatului. Potrivit CNN, care citează un oficial american, elicopterul a fost lovit de o dronă iraniană Shahed. Însă nu este clar dacă drona a vizat intenționat elicopterul Apache sau dacă doborârea a fost accidentală. Președintele american Donald Trump a spus că ambii membri ai echipajului au fost recuperați "în siguranță".

Militarii americani au fost observați și recuperați de o dronă maritimă, o premieră pentru armata americană. Cei doi au fost salvați la aproximativ două ore după ce elicopterul lor s-a prăbușit. Drona i-a dus într-un alt punct pe apă, de unde au fost preluați de un elicopter, a transmis Comandamentul Central al SUA.

Elicopterele AH-64 Apache joacă un rol important pentru armata americană în blocada asupra transporturilor de țiței iranian și asupra petrolierelor, încercând să preseze Teheranul să accepte un acord. Elicopterele au fost folosite și de Emiratele Arabe Unite pentru a doborî drone iraniene.

Trump tot insistă că un acord cu Iranul este aproape

Înainte de a acuza Iranul că a doborât elicopterul american, Trump și-a exprimat din nou optimismul că un acord cu Iranul este iminent, dar nu a spus și de ce ar exista motive de optimism. Potrivit calculelor CNN, Trump a spus acest lucru de cel puţin 37 de ori în ultimele două luni.

Mediatorii, conduși în principal de Pakistan, încearcă de săptămâni întregi să obțină un acord. Cu toate acestea, atât Iranul, cât și SUA au poziții inflexibile. Americanii vor ca Iranul să renunțe la stocul de uraniu îmbogățit, presupus a fi îngropat în urma loviturilor americane din timpul războiului de 12 zile din 2025. Iranul refuză însă acest lucru și cere ridicarea sancțiunilor și deblocarea activelor înghețate, lucru respins de Trump.

Un alt motiv puternic de neînțelegeri este legat de atacurile israeliene în Liban. Armata Israelului a anunțat miercuri că a lansat în ultimele 24 de ore mai multe atacuri în sudul Libanului, vizând infrastructura Hezbollah. Iranul susține că nu va încheia niciun acord fără o încetare a focului în Liban. Guvernul de la Beirut a adoptat o poziție tot mai dură față de Hezbollah, dar rămâne incapabil să dezarmeze puternica grupare, punctează AP.