De săptămâni întregi, flăcările înghit, pe rând, tot mai multe zone din Europa. Peste weekend, iadul s-a reinstalat în Grecia, paradisul preferat de mulţi dintre voi pentru relaxare. Şi vorbim chiar de cel mai aglomerat weekend al verii. Sunt deja doi morţi, iar vântul puternic face vâlvătaia imposibil de oprit. Şi, de parcă dezastrul nu ar fi fost suficient, în Spania, un soldat care lupta cu flăcările şi-a pierdut viaţa, dupa ce a picat într-o râpă. Şi în Belgia, focul e de nestins.

Cu focul nu se negociază. Ne-o demonstrează imaginile surprinse ieri pe insula Salamina, în apropiere de Atena. O echipă de jurnalişti aflată pe teren a fost salvată în ultimul moment din calea focului.

Flăcările au prins însă din urmă un cuplu care încerca să ajungă pe o potecă la malul mării. De acolo, femeia de 72 de ani şi bărbatul de 91 sperau să fie salvaţi şi duşi într-o zonă sigură de paza de coastă, aşa cum s-a întâmplat până acum cu cel puţin 600 de persoane. În doar şapte minute, incendiul, alimentat de vântul puternic, s-a extins cu o viteză devastatoare şi i-a incercuit. Când au ajuns pompierii, a fost prea târziu. Trupurile celor doi au fost găsite în apropierea casei.

"Este un dezastru total. Casele au ars din temelii. Nu există benzi de protecţie împotriva incendiilor, nu există rute de evacuare bine definite, nu există măsuri de prevenire", a declarat un localnic.

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În capcana de foc şi-a găsit sfârşitul şi un militar din Spania. Bărbatul a murit în timp ce lupta cu flacarile într-o comună din provincia Huesca, unde peste 16.000 de hectare au fost deja făcute scrum. Autospeciala în care se afla alături de alţi trei colegi s-a răsturnat şi a căzut într-o râpă. Ceilalţi soldaţi au scăpat cu viaţă şi se afla la spital.

Şi în Belgia situaţia este dramatică. Autorităţile luptă şi acum să stingă cel mai mare incendiu de vegetaţie din istoria ţării. Focul violent a înghiţit deja 3.000 de hectare.

"Incendiul e scăpat în continuare de sub control. Am evacuat aproximativ 600 de persoane. Mulţi oameni şi-au părăsit locuinţele. Avem numeroase pensiuni turistice în zonă", a declarat Harry Mayer, şeful poliţiei din oraşul belgian Waimes.

Alarma s-a dat şi de cealaltă parte a frontierei, în oraşul german Monschau. Locuitorii de pe două străzi au fost rugaţi să părăsească zona.