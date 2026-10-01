El e pilotul care a evitat catastrofa pe zborul FlyDubai. Nu şi-a dorit să piloteze, dar a salvat 174 de vieţi

Pilotul indian Smit Machchhar, considerat un erou după ce a contribuit la evitarea unei catastrofe la bordul avionului flydubai care zbura spre Israel, nu a visat din copilărie să ajungă la manșa unei aeronave. Tânărul își vedea viitorul în industria textilă, însă viața lui s-a schimbat la 19 ani, când a descoperit aviația. Aproape 15 ani și mii de ore de zbor mai târziu, experiența acumulată avea să devină crucială în timpul incidentului dramatic petrecut la bordul cursei cu 174 de oameni.

Smit Machchhar, pilotul-erou înjunghiat de colegul său la bordul avionului FlyDubai cu destinaţia Tel Aviv - Ministerul de Externe al Israelului via Facebook

Premierul indian Narendra Modi l-a elogiat public pe pilot după incident, scrie Reuters.

"Căpitanul Smit Machchhar este un EROU. În fața celui mai grav pericol și, deși era grav rănit, a dat dovadă de un curaj imens și de o hotărâre de neclintit de a proteja viețile celorlalți", a transmis Narendra Modi pe X.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit, la rândul său, un "adevărat erou".

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Pilotul se recuperează într-un spital din Arabia Saudită

Smit Machchhar este internat într-un spital din Tabuk, Arabia Saudită, orașul în care aeronava sa a fost deviată miercuri, după incidentul din cockpit.

Potrivit oficialilor israelieni, copilotul l-ar fi înjunghiat în timpul zborului într-o presupusă tentativă de a prăbuși avionul în care se aflau 174 de persoane.

Machchhar se afla plin de sânge pe podeaua cockpitului când a reușit să activeze sistemul care permitea deschiderea ușii cabinei de pilotaj, au declarat oficialii israelieni. Gestul său le-a permis pasagerilor și membrilor echipajului să intervină și să îl imobilizeze pe copilot.

Alți doi piloți flydubai, care călătoreau la bord ca pasageri, au preluat ulterior comenzile și au aterizat aeronava în siguranță la Tabuk.

Aviația nu a fost visul său din copilărie

Căpitanul de Boeing 737 are la activ aproape 9.750 de ore de zbor și o carieră de aproximativ 15 ani. Cu toate acestea, a intrat relativ târziu în lumea aviației.

"Spre deosebire de mulți alți aviatori din prezent, aviația nu a fost un vis din copilărie. A apărut mult mai târziu în viața mea", povestea Smit Machchhar într-un interviu acordat în 2025 unui canal de YouTube realizat de Zalak Mehta.

Originar din Mumbai, pilotul a lucrat mai mult de un deceniu pentru compania aeriană indiană SpiceJet, înainte de a se alătura flydubai în 2022, potrivit profilului său de LinkedIn.

De la inginerie textilă la cabina unui Boeing 737

După terminarea școlii, Machchhar s-a înscris la un curs de inginerie textilă. Planul său era să continue afacerea familiei, după care a urmat studii de management la Welingkar Institute of Management din Mumbai.

Acolo, în timpul unui seminar despre aviație, a descoperit lumea zborului. Avea în jur de 19 ani.

"Acolo m-a prins cu adevărat microbul aviației", își amintea pilotul. Machchhar povestea că mama sa s-a speriat inițial când a aflat ce carieră își alesese.

Ulterior, s-a pregătit în Noua Zeelandă și s-a angajat la SpiceJet, unde a avansat până la poziția de căpitan instructor, responsabil inclusiv de pregătirea piloților mai tineri. A petrecut 11 ani la compania indiană și ultimii patru ani la flydubai.

"Întârzierea nu este problema mea. Important este să cobori din avion"

De-a lungul carierei, Smit Machchhar s-a confruntat și cu alte situații neprevăzute. A povestit că a fost nevoit să devieze zboruri din cauza unor urgențe medicale și să amâne decolări din cauza unor probleme tehnice aparent minore.

Pentru el, siguranța pasagerilor a fost întotdeauna mai importantă decât respectarea programului.

"Întârzierea nu este problema mea. Tot ce vreau este ca tu să cobori din avion", spunea pilotul.

Machchhar a vorbit și despre regula pe care o respectă în viața personală: lasă aviația în cockpit.

"Când ies din cockpit sau din avion, nu vreau ca celălalt să știe că sunt pilot. Nu vreau să discut despre aviație. Când port uniforma, atunci nu există prostii, îți faci pur și simplu treaba și o duci la capăt. Când ieși din cockpit, gata. Nu te mai gândești la asta. Altcineva are nevoie de tine acum. Copiii sunt acolo. Vor să se joace cu tine", declara în trecut pilotul.