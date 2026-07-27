O influenceriţă din Statele Unite a fost ucisă de soţul cu care se afla în plin proces de divorţ. Aceasta l-a acuzat în mod public, pe reţelele de socializare, că este pedofil şi a cerut şi ordin de protecţie.

Influenceriţă, ucisă de soţ după o postare pe TikTok. Femeia a făcut acuzaţii grave şi a cerut ordin de protecţie - Captură TikTok

Sara Gilson, o femeie din Oklahoma cu peste 30.000 de urmăritori pe TikTok, a făcut un clip pe TikTok în care şi-a acuzat soţul că este pedofil. "Mă pregătesc pentru momentul în care Netflix va lansa un documentar despre viitorul meu fost soț, despre care tocmai am aflat că este pedofil. Mi-aş dori să fie o glumă", a fost textul care a însoţit postarea. La două săptămâni de la acest moment, Sara a fost găsită împuşcată în casă, cu o rană la cap. Lângă trupul ei neînsufleţit, poliţiştii au găsit şi cadavrul soţului care, cel mai probabil, s-a sinucis.

Crimă, urmată de sinucidere

Potrivit NBCNews, totul ar fi început în urmă cu o lună. Atunci, bărbatul care era antrenor de baschet a fost acuzat de comportament inadecvat faţă de o minoră, una dintre sportivele pe care le antrena. Atingerile nepotrivite au fost observate de un coleg de-al bărbatului care i-a alertat pe părinţii fetei. Aceştia au sesizat la rândul lor poliţia, iar de aici a început o amplă anchetă.

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Când a aflat, Sara Gilson a intentat divorţul. Autorităţile au întrebat-o dacă doreşte şi un ordin de protecţie, iar femeia a fost de acord. Astfel, bărbatul nu avea voie să se apropie la mai puţin de 100 de metri de casă sau de soţie. În seara procedurii tragediei, poliţia a fost sesizată prin numărul unic de urgenţă. Operatorul 911 a auzit doar un ţipăt de femeie şi sunet care părea scos de o armă de foc. A încercat să sune înapoi, dar nimeni nu i-a mai răspuns. A fost trimise imediat echipaje la adresă, dar până să ajungă poliţiştii şi paramedicii, unul dintre fiii cuplului a apelat iar numărul de urgenţă, din casa unui vecin de această dată, informând că tatăl său vitreg i-a ucis mama.

Când au ajuns la faţa locului, echipele de intervenţie au găsit două cadavre. Sara Gilson, care fusese împuşcată în zona capului, şi Jeremiah Duffey, bărbatul cu care se afla în divorţ, de asemenea cu o rană fatală în zona capului. Poliţiştii suspectează că Duffey s-a sinucis după ce şi-a ucis soţia. Vecinii au pornit acum o campanie de strângere de fonduri pentru a-i ajuta pe cei doi copii ai cuplului.