Instructor militar britanic suspectat de spionaj pentru Rusia, arestat în Ucraina

Autorităţile ucrainene l-au arestat pe un instructor militar britanic, acuzat de spionaj pentru Rusia şi de implicare într-un complot de asasinate, infomează The Guardian.

Bărbatul, identificat ca Ross David Cutmore, în vârstă de 40 de ani, originar din Dunfermline, ar fi fost recrutat de serviciul rus de informaţii FSB pentru a "efectua asasinate ţintite pe teritoriul Ucrainei" în perioada 2024-2025, potrivit The Guardian.

Procuratura din Kiev a transmis: "În mai 2025, acesta a transmis coordonate ale pozițiilor unor unități ucrainene, fotografii ale unui centru de instruire și informații despre personal militar care puteau fi folosite pentru identificarea acestora."

FSB ar fi recrutat instructorul britanic pentru misiuni în Ucraina

"În plus, analiza corespondenței sale a confirmat că a dus la îndeplinire și alte sarcini în beneficiul serviciilor speciale ruse."

Cutmore ar fi sosit în Ucraina la începutul anului 2024, iniţial pentru a instrui militari ucraineni, iar mai târziu a lucrat cu grănicerii ucraineni.

Anchetatorii spun că, după ce a părăsit rolul de instructor, el şi-ar fi oferit serviciile pentru bani rușilor, fiind contactat de agenți FSB. Se spune că ar fi primit aproximativ 6.000 de dolari pentru informaţii confidenţiale privind amplasamente militare ucrainene.

Mai mult, ancheta indică faptul că suspectul a primit instrucţiuni de a fabrica un dispozitiv exploziv și coordonatele unui depozit din care ar fi preluat o armă cu încărcătoare, potrivit The New Voice of Ukraine.

Cutmore, plătit pentru informații militare și suspectat în asasinate țintite

Potrivit publicației The Times, el este principalul suspect în investigație. Ar fi fost recrutat de agenți ai serviciilor ruse în Odesa, în sudul Ucrainei, și ar fi primit 6.000 de dolari pentru a furniza informații confidențiale privind amplasamentul unităților militare ucrainene din zona orașului. Dacă va fi găsit vinovat, Cutmore riscă până la 12 ani de închisoare.

Ofițerii FSB l-ar fi contactat după ce acesta ar fi publicat „anunțuri prin care își oferea serviciile” în diverse grupuri online pro-ruse. Conform informațiilor agenției interne de securitate a Ucrainei, Cutmore ar fi primit instrucțiuni pentru fabricarea unui dispozitiv exploziv și coordonatele unui depozit clandestin de unde ar fi ridicat un pistol.

Presa ucraineană relatează că este suspectat că ar fi furnizat arme folosite la uciderea activiștilor ucraineni Demyan Hanul și Iryna Farion, precum și a deputatului Andrii Parubii, care au fost asasinați.

De la invazia Rusiei în 2022, mii de persoane s-au alăturat forțelor armate ucrainene, după ce președintele Volodimir Zelenski a făcut apel la veteranii străini să se alăture luptei.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe britanic a declarat: "Oferim asistență consulară unui cetățean britanic aflat în detenție în Ucraina. Rămânem în contact strâns cu autoritățile ucrainene."

