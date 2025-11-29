Antena Meniu Search
Video Insula Thassos, lovită grav de furtuna Adel. Viiturile au măturat drumuri, case şi maşini

Insula Thassos din nordul Greciei, una dintre destinaţiile preferate de vacanţă ale românilor, lovită de furtuna Adel. Precipitaţiile au adus peste 80 de litri de apă per metru pătrat, iar viiturile au măturat drumuri, maşini şi case.

de Redactia Observator

la 29.11.2025 , 17:08

Insula Thassos, destinaţie preferată de sute de mii de români anual, a fost lovită de furtuna Adel. În urma ploilor s-au iscat viituri care au inundat localităţi şi au măturat drumuri, case şi maşini.

Potrivit presei locale, două dintre localităţile de pe insulă grav afectate sunt Panagia şi Potamia.

Viitura ar fi dus chiar la distrugerea unor porţiuni de asfalt de pe drum, iar unii localnici s-au ales cu pagube materiale serioase. Totuşi, autorităţile nu au încă un bilanţ exact.

Pe lângă Thassos, şi alte regiuni ale Greciei, precum Kifissia, Lykovrysi ori Metamorfosi, au fost afectate de furtuna Adel. În regiunea Attica au fost înregistrate nu mai puţin de 127 de apelui la numărul de urgenţă.

Primarul din Thassos: "Evitaţi deplasările"

Autorităţile locale din Thassos au recomandat localnicilor, precum şi turiştilor - chiar dacă foarte puţini în această perioadă a anului - să evite deplasările până când meteorologii nu vor anunţa ridicarea codului roşu.

