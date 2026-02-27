Investigaţia în cazul Epstein ajunge la cei mai importanţi oameni ai planetei. Fostul preşedinte Bill Clinton şi soţia lui au fost audiaţi de Congresul american pe tema legăturilor pe care le-au avut cu pedofilul american. Fosta Primă Doamnă a cerut ca şi Donald Trump să depună mărturie. Noi documente arată că fostul prinţ Andrew a devenit ţinta spionilor ruşi din cauza legăturilor cu Epstein.

Timp de şase ore, Hillary Clinton a fost audiată de parlamentari din ambele partide. Discuţia s-a purtat cu uşile închise, deşi fosta Prima Doamă ceruse să fie publică şi transmisă în direct de televiziuni.

"Nu l-am întâlnit niciodată pe Jeffrey Epstein, nu am avut niciodată vreo legătură sau comunicare cu el. Nu am fost niciodată pe insula lui. Nu am fost niciodată la el acasă. Nu am fost niciodată la birourile lui", a declarat Hillary Clinton.

Nu au lipsit momentele tensionate. Audierea s-a întrerupt brusc după ce o parlamentară republicană a trimis, pe ascuns, o fotografie din sală unui influencer, lucru interzis de regulament. Nici întrebările nu i-au plăcut lui Hillary Clinton.

"Mi s-au părut foarte repetitive. Mi s-a părut că au pus literalmente aceeași întrebare iar și iar. La final, a fost ceva destul de neobișnuit, am fost întrebată despre OZN-uri", a declarat Hillary Clinton.

"Avem o mulțime de întrebări, iar scopul întregii investigații este de a încerca să înțelegem multe lucruri despre Epstein. Cum a acumulat atâta avere? Cum a reușit să se înconjoare de unii dintre cei mai puternici oameni din lume? A fost un agent al guvernului nostru sau al oricărui alt guvern?", a declarat James Comer, ales republican.

Astăzi, a venit rândul lui Bill Clinton, al cărui nume apare de peste o mie de ori în dosare. Soţia l-a apărat pe fostul preşedinte şi a spus că a întrerupt legăturile cu Epstein cu mult timp înainte de condamnarea pedofilului.

Audierea lui deschide însă un precedent pentru democraţi. Democraţii cer acum să poată facă acelaşi lucru cu actualul preşedinte.

"Vrem să discutăm cu persoana care apare, de fapt, de mai multe ori în dosare decât fostul președinte, adică președintele Donald Trump", a declarat Robert Garcia, ales democrat.

"Acum ştim că Departamentul de Justiţie pare că a redactat sau că a ascuns în mod intenţionat peste 50 de pagini de acuzaţii ale unui minor la adresa preşedintelui Trump", a declarat Yassamin Ansari, democrată.

Şi presa acuză Departamentul de Justiţie. Potrivit CNN, documentele publicate conţin peste 100 de fotografii cu adolescenţi goi şi date personale de pe paşapoarte care nu au fost anonimizate de oficialii americani. Tot acolo apare şi informaţia că Jeffrey Epstein a încercat să cumpere un palat în Maroc, cu o zi înainte de arestarea din 2019.

Peste toate astea, presa britanică a descoperit că fostul prinţ Andrew a fost, fără să ştie, abordat de spioni ruşi, care l-au văzut drept veriga slabă a familiei regale şi l-au folosit pentru a accesa secretele Marii Britanii.

