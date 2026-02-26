Audiată în Congres în cazul Epstein, Hillary Clinton cere ca Trump să depună mărturie "sub jurământ"

Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a cerut joi, în faţa unei comisii din Congres care investighează cazul Jeffrey Epstein, ca preşedintele republican Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ despre legăturile sale anterioare cu infractorul sexual condamnat, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre infracţiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, (...) i-ar cere direct preşedintelui nostru actual să ofere explicaţii sub jurământ în legătură cu zecile de mii de ori în care apare în cazul Epstein", a declarat soţia fostului preşedinte democrat Bill Clinton în declaraţia sa de deschidere în faţa comisiei dominate de republicani.

Donald Trump şi Bill Clinton, ambii în vârstă de 79 de ani, aveau legături cu Jeffrey Epstein

"După cum ştim cu toţii, anchetele Congresului sunt prea adesea un teatru politic partizan", şi-a exprimat ea regretul, conform textului declaraţiei, publicat pe X. "M-aţi constrâns să depun mărturie, ştiind foarte bine că nu am nicio informaţie care ar putea ajuta ancheta dumneavoastră, pentru a distrage atenţia de la acţiunile preşedintelui Trump şi a le muşamaliza în ciuda apelurilor legitime de răspunsuri", a adăugat Hillary Clinton, reiterând că nu avea cunoştinţă de acuzaţiile împotriva lui Jeffrey Epstein şi nu-şi aminteşte să-l fi întâlnit vreodată.

Audierea are loc în Chappaqua, un orăşel la nord de New York, unde familia Clinton deţine o casă şi unde comisia îl va audia vineri pe Bill Clinton. Donald Trump şi Bill Clinton, ambii în vârstă de 79 de ani, aveau legături cu Jeffrey Epstein, dar susţin că le-au întrerupt cu mult înainte de moartea acestuia în închisoarea din New York, în 2019, şi că nu erau la curent cu infracţiunile sexuale ale acestuia.

După începerea şedinţei, membrii comisiei din Congresul SUA care o audiau joi pe fosta şefă a diplomaţiei americane Hillary Clinton despre presupusele legături ale acesteia şi ale soţului ei, fostul preşedinte Bill Clinton, cu infractorul sexual Jeffrey Epstein şi-au întrerupt lucrările după ce a fost difuzată o fotografie a întâlnirii, care nu ar trebui să fie publică.

Lauren Boebert, membră din Colorado în Camera Reprezentanţilor, i-a transmis o fotografie care o înfăţişează pe Hillary Clinton în timpul audierii comentatorului de extremă dreapta Benny Johnson, care a postat-o pe reţelele de socializare, precizând sursa.

Nick Merrill, consilier al soţilor Clinton, le-a declarat reporterilor prezenţi la Chappaqua că audierea a fost suspendată "până se află de unde provine fotografia şi de ce este posibil ca membrii Congresului să încalce regulile Camerei" Reprezentanţilor. Audierea nu este publică, dar înregistrarea acesteia ar urma să fie publicată mai târziu, probabil vineri seară, când Bill Clinton va fi audiat la rândul său.

