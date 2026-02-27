Marea Britanie anchetează dacă au fost folosite bazele aeriene pentru trafic de tinere în scandalul Epstein

John Healey, secretarul britanic al Apărări, a dispus revizuirea dosarelor militare pentru a descoperi eventuale dovezi care să îl lege pe Jeffrey Epstein de folosirea bazelor militare pentru traficarea fetelor în Regatul Unit.

Oficialul a desemnat echipele să cerceteze documente ale Ministerului Apărării (MoD) pe o perioadă de peste două decenii şi să predea poliţiei informaţii despre orice înregistrări privind zborurile care ar putea avea legătură cu fostul finanţist american, relatează Agerpres, citând dpa.

Decizia a venit după ce, fostul prim-ministru, Gordon Brown, a cerut poliţiei să investigheze dacă fratele regelui Charles, Andrew, a folosit avioane de luptă finanţate din banii contribuabililor şi baze ale RAF în timpul în care era emisar comercial al Regatului Unit pentru a se întâlni cu Epstein.

Fostul prinţ Andrew şi ambasadorul britanic la Washington, Peter Mandelson, au fost arestaţi şi eliberaţi pe cauţiune în această lună pentru legăturile cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

"Secretarul apărării a dispus o trecere în revistă a tuturor informaţiilor pe care departamentul le-ar putea deţine privind zborurile lui Epstein care au aterizat la baze ale RAF pentru a se asigura că orice informaţie care are legătură cu infracţiunile lui Epstein este descoperită şi înaintată autorităţilor relevante. MoD va susţine orice investigaţii ale poliţiei civile", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

"Gândurile noastre se îndreaptă spre toate victimele infracţiunilor revoltătoare ale lui Epstein", a adăugat el.

Nu este neobişnuit ca aerodromurile RAF să fie folosite pentru aterizarea unor avioane private, clienţii privaţi fiind responsabili de plata tuturor costurilor. Utilizare aerodromurilor militare este aprobată numai dacă nu afectează securitatea sau operaţiunile aerodromului.

Prim-ministrul Keir Starmer a respins miercuri apelurile la o anchetă publică asupra lui Epstein şi a posibilei utilizări de către acesta a aeroporturilor britanice, afirmând că mai întâi trebuie să aibă loc o anchetă a poliţiei.

