Iranul avertizează: orice atac american va duce la riposte asupra țintelor israeliene și americane din regiune

Israelul și Statele Unite monitorizează cu atenție situația din Iran, în contextul celor mai ample proteste antiguvernamentale din ultimii ani, care s-au soldat până acum cu zeci de morți și mii de arestări. Oficialii iranieni au avertizat că orice atac american asupra Iranului va provoca riposte asupra țintelor israeliene și americane din regiune, informează The Wall Street Journal.

Conform surselor citate de The Wall Street Journal, administrația Trump a purtat discuții preliminare despre modul în care ar putea fi desfășurat un atac, dacă acesta ar fi necesar pentru a urma amenințările președintelui american. Printre opțiunile analizate se numără un atac aerian de amploare asupra mai multor ținte militare iraniene. Totuși, oficialii subliniază că nu există un consens asupra pașilor de urmat și că nu au fost mutate echipamente sau personal militar în vederea unei acțiuni imediate.

Potrivit New York Times, președintele Trump a fost informat în ultimele zile cu privire la diferite opțiuni pentru lovituri militare în Iran și analizează posibilitatea de a ataca ca răspuns la reprimarea protestatarilor. Deși nu a luat o decizie finală, oficialii americani afirmă că Trump ia serios în considerare autorizarea unui atac, inclusiv asupra unor obiective nemilitare din Teheran.

În paralel, armata iraniană a anunțat sâmbătă că se va implica în reprimarea protestelor, escaladând intervenția regimului împotriva manifestațiilor care se răspândesc în peste 180 de orașe. Armata a precizat că va proteja "interesele naționale, infrastructura strategică și proprietatea publică", acuzând Israelul și grupurile pe care le consideră teroriste de provocarea tulburărilor.

Protestele au început ca reacție la criza economică accentuată de sancțiuni, dar cererile demonstranților s-au extins rapid către reforme politice și plecarea Ayatollahului Ali Khamenei. Până acum, cel puțin 65 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 2.300 au fost arestate, potrivit organizațiilor de drepturi omului.

Represiunea forțelor de securitate s-a intensificat, cu focuri de armă și gaze lacrimogene, iar spitalele sunt depășite de numărul răniților. În Karaj, protestatarii au fost văzuți fugind din cauza focurilor de armă, iar în orașul Bandar Kangan mai mulți participanți la proteste au fost transportați în stare critică la spital.

În plus, autoritățile iraniene au întrerupt accesul la internet și apelurile internaționale, blocând comunicarea și monitorizând protestele prin mesaje directe către populație. Teheranul a avertizat că persoanele implicate în distrugerea proprietății sau confruntări cu forțele de securitate vor fi acuzate de "dușman al lui Dumnezeu", infracțiune care poate fi pedepsită cu moartea.

Președintele american Donald Trump a declarat recent că SUA sunt pregătite să intervină pentru a opri reprimarea violentă, avertizând regimul iranian să nu folosească forța împotriva protestatarilor.

