Președintele Donald Trump a susținut marți discursul despre Starea Națiunii, în care și-a atribuit meritele pentru evoluțiile economice și pentru rolul jucat de SUA în mai multe conflicte internaționale. Intervenția vine într-un moment delicat, cu mai puțin de nouă luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în contextul în care sondajele arată o scădere a sprijinului pentru politicile sale, inclusiv în domeniul economic.

Trump pune Iranul la zid: "Nu voi lăsa ca principalul sponsor al terorismului din lume să aibă arma nucleară" - Profimedia

Discursul lui Donald Trump a avut loc la câteva zile după ce Curtea Supremă a anulat tarifele vamale care au stat la baza unei mari părți din politica sa economică. În același timp, liderul de la Casa Albă așteaptă o altă decizie a Curții privind amploarea autorității sale asupra Rezervei Federale, informează CNBC.

În paralel, Trump analizează posibilitatea unei acțiuni militare împotriva Iranului și gestionează efectele unei închideri prelungite a Departamentului pentru Securitate Internă, generată de îngrijorările democraților cu privire la presupuse excese ale structurilor de aplicare a legii din cadrul instituției.

Avertisment ferm pentru Iran

O parte importantă a discursului a fost dedicată Iranului. Trump a amintit operațiunea americană de anul trecut, cunoscută sub numele de "Operation Midnight Hammer", care a vizat facilitățile nucleare ale regimului de la Teheran, subliniază BBC.

"După Midnight Hammer, au fost avertizați să nu mai facă nicio încercare de a-și reconstrui programul de înarmare, totuși continuă și, chiar în acest moment, își urmăresc din nou ambițiile nucleare sinistre", a declarat Donald Trump.

Președintele american a adăugat că Iranul dorește un acord pentru a evita noi lovituri americane, însă nu s-a angajat să renunțe definitiv la dezvoltarea unei arme nucleare.

Iranul "a dezvoltat deja rachete care pot ameninţa Europa şi bazele noastre militare" şi "lucrează la construirea de rachete care ar putea ajunge în curând în Statele Unite", a declarat Trump, care a comasat un contingent militar numeros în regiunea Golfului.

"Fuseră avertizaţi să nu încerce să-şi reconstruiască programul de armament în viitor, în special arme nucleare. Cu toate acestea, ei continuă şi îşi urmăresc în prezent ambiţiile nucleare sinistre", a adăugat el.

"Preferința mea este să rezolv această problemă prin diplomație, dar un lucru este sigur. Nu voi permite niciodată ca principalul sponsor al terorismului din lume, ceea ce sunt de departe, să aibă o armă nucleară", a spus liderul de la Casa Albă.

Trump nu dezvăluie dacă va ordona atacuri asupra Iranului

În ciuda tonului dur, Trump nu a oferit detalii despre o posibilă lovitură militară împotriva Iranului, după săptămâni în care SUA au realizat cea mai amplă consolidare militară în Orientul Mijlociu din ultimele două decenii.

El a reiterat că "preferința" sa este soluționarea crizei prin diplomație, dar a inclus și un avertisment voal, afirmând că "nu va permite niciodată" Iranului să dezvolte arma nucleară.

Ulterior, președintele a trecut la un alt subiect, lăsând congresmenii, telespectatorii și comunitatea internațională să speculeze asupra pașilor pe care îi va face dacă negocierile dintre SUA și Iran vor eșua.

Investiții masive în armata SUA

Trump a susținut că poziția sa fermă față de Iran face parte din strategia "pace prin forță".

Președintele a afirmat că, în mandatul său, a consolidat armata americană astfel încât să devină "cea mai puternică de pe Pământ". El i-a lăudat pe republicani pentru investițiile în domeniul apărării și a amintit că a făcut presiuni asupra statelor membre NATO pentru a-și majora cheltuielile militare.

În discurs, Trump și-a reiterat afirmația potrivit căreia ar fi pus capăt la opt războaie de la începutul mandatului său.

Potrivit Casei Albe, este vorba despre conflictele dintre:

Israel și Hamas

Israel și Iran

Pakistan și India

Rwanda și Republica Democrată Congo

Thailanda și Cambodgia

Armenia și Azerbaidjan

Egipt și Etiopia

Serbia și Kosovo

Analize anterioare au arătat că este rezonabil ca președintele să își asume un rol în medierea armistițiului dintre Israel și Hamas, însă mai multe dintre celelalte conflicte menționate au avut o durată de doar câteva zile.

Discursul vine într-un context politic tensionat, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care ar putea schimba echilibrul de putere la Washington și pune presiune suplimentară pe administrația republicană.

