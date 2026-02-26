Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Roxana Mînzatu la Bruxelles. Ce a discutat despre PNRR cu vicepreședinta CE

Aflat în vizită la Bruxelles pentru a salva cele 321 de milioane de euro din PNRR, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit azi cu Roxana Mînzatu, comisar european și vicepreședintă executivă a Comisiei Europene.

Premierul Bolojan s-a întâlnit azi, la Bruxelles, cu vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Șeful Executivului a subliniat în cadrul întâlnirii că absorbția fondurilor din PNRR reprezintă o prioritate pentru Guvern.

"Principalele provocări vizează îndeplinirea jaloanelor asumate și accelerarea ritmului de implementare a proiectelor, obiectivul principal fiind deblocarea fondurilor europene alocate României. Au fost abordate și aspecte din domeniul politicilor sociale. În acest sens, au fost explorate oportunități pentru atragerea de fonduri din Fondul Social European Plus (FSE+). De asemenea, premierul a precizat că, săptămâna viitoare, Executivul își propune finalizarea discuțiilor privind bugetul național, în contextul dezbaterilor mai ample privind viitorul cadru bugetar", a transmis Guvernul.

Nicuşor Dan: Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest

Înainte de plecarea la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a purtat o discuție cu premierul Bolojan despre mecanismul EastInvest și PNRR.

"Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război. România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să încurajăm investiții în zona de sud-est a țării - Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre. Am discutat, de asemenea, cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide", a precizat șeful statului.

Vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles

Potrivit Guvernului, premierul a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles, pentru a verifica serviciile consulare oferite de statul român cetățenilor din Belgia și modul în care sunt tratați oamenii de către funcționarii consulari.

