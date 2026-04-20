Iranul spune că nu va ceda niciodată controlul în Ormuz și vrea să decidă cine poate tranzita zona

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite se amplifică, după ce oficiali de la Teheran transmit că nu vor ceda controlul asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Declarațiile vin în contextul blocajelor maritime și al negocierilor de pace incerte, care riscă să adâncească criza din regiune.

Iranul nu va ceda niciodată controlul asupra Strâmtorii Ormuz, întrucât acesta este un "drept inalienabil" al Teheranului, a declarat luni Ebrahim Azizi, fost comandant al Corpului Gardienilor Revoluției islamice (IRGC), în prezent președintele Comisiei pentru securitate națională și politică externă în parlamentul Republicii islamice, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Proiect de lege pentru controlul traficului maritim

"Iranul va decide în privința dreptului de trecere, inclusiv a permiselor pentru nave de a tranzita strâmtoarea", lucru care urmează să fie stabilit prin lege, a adăugat politicianul iranian în declarații pentru BBC.

După cum a explicat el, un proiect de lege va fi prezentat cât de curând în parlamentul de la Teheran, în baza unui articol din Constituție, vizând mediul, siguranța maritimă și securitatea națională, iar 'forțele armate îl vor pune în aplicare' după ce va fi aprobat.

Fostul comandant al IRGC s-a referit explicit la Strâmtoarea Ormuz, pe fondul îngrijorărilor crescânde din cauza blocării acestei rute maritime strategice prin care tranzitează 20% din petrolul consumat la nivel global.

Strâmtoarea Ormuz, "atu strategic" în conflictul cu SUA

Azizi a descris această strâmtoare de importanță vitală pentru economia globală, pe care Iranul a reușit să o transforme în armă în cadrul conflictului cu SUA, drept "unul din atuurile noastre pentru a înfrunta inamicul".

Potrivit BBC, Azizi este o figură-cheie în parlamentul de la Teheran, dominat de cele mai intransigente curente, și reflectă totodată gândirea unora dintre înalții oficiali iranieni din noua ierarhie a regimului ce prinde contur în urma acestui război.

Cu două zile înainte de expirarea armistițiului, în contextul în care Iranul și SUA se acuză reciproc de încălcarea acestuia, discuțiile de pace de la Islamabad, programate pentru această marți, rămân în suspans, iranienii neanunțând încă dacă vor trimite o delegație în Pakistan.

În așteptarea acestor contacte, criza provocată de blocarea Strâmtorii Ormuz se agravează, în condițiile în care SUA au atacat și capturat în acest weekend o navă iraniană.

Relațiile cu SUA, tot mai tensionate

Citând o sursă bine informată sub condiția anonimatului, televiziunea de stat iraniană a transmis că nu există planuri pentru o a doua rundă de negocieri din cauza cererilor "excesive și iraționale" ale Statelor Unite, precum și a pozițiilor lor schimbătoare.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat luni că "ar trebui utilizate toate căile raționale și diplomatice pentru a reduce tensiunile cu SUA", dar a adăugat că vigilența și neîncrederea în relațiile cu Washingtonul reprezintă o "necesitate incontestabilă", potrivit agenției de presă oficiale Irna, citată de Reuters. Pezeshkian a declarat că blocada americană asupra porturilor iraniene arată că Washingtonul se îndreaptă spre "repetarea tiparelor anterioare și trădarea diplomației" potrivit televiziunii de stat iraniene.

