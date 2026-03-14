După două săptămâni de bombardamente, războiul din Orientul Mijlociu se apropie de final, susţine Israelul, care cere poporului iranian să se ridice fără frică împotriva regimului de la Teheran. Donald Trump e chiar mai optimist de atât. Anunţă că lupta este deja câştigată. SUA oferă, totuşi, 10 milioane de dolari recompensă celor care pot da informaţii care vor duce la lichidarea conducerii Iranului. În plus, promite că va redeschide urgent strâmtoarea Ormuz. Între timp, iranienii continuă să lovească ţinte americane din ţările vecine.

Preşedintele american tocmai a anunţat pe Truth Social că mai multe state sunt dispuse să facă eforturi militare pentru a asigura trecerea petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz.

"China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie vor trimite nave în zonă, astfel încât strâmtoarea să nu mai fie o amenințare. Într-un fel sau altul, vom avea în curând Ormuz deschisă, în siguranţă şi liberă", anunţă Donald Trump.

Aseară, americanii au lovit Insula Kharg care găzduiește principalele situri de infrastructură energetică din Iran şi cea mai mare rafinărie din ţară. Au fost luate la ţintă inclusiv baze militare care depozitează rachete şi mine. Drept răspuns, Iranul a ochit mai multe obiective americane. Au lovit ambasada SUA de la Bagdad şi au avariat mai multe aeronave aflate pe o bază militară din Arabia Saudită.

Un petrolier a fost incendiat în largul coastei Emiratelor. Un port important a fost sub tirul iranian, în ciuda apelului Hamas care a cerut Teheranului să nu mai lovească ţările vecine.

"Facem apel la poporul musulman din Emiratele și la locuitorii zonelor populate să părăsească porturile, docurile și ascunzătorile folosite de forțele americane astfel încât să nu fie răniți", a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt Khatam al-Anbiya.

La Tel Aviv, oficialii din domeniul Securităţii anunţă un nou val puternic de atacuri asupra Iranului. Israelul pregăteşte şi o invazie terestră masivă asupra Libanului.

"Intrăm în faza decisivă a luptei. Suntem între încercările regimului de a supraviețui provocând suferințe tot mai mari poporului iranian, și capitulare. Doar poporul iranian poate pune capăt acestui lucru printr-o luptă hotărâtă - până când regimul terorist va fi răsturnat și Iranul va fi salvat", a declarat Israel Katz, ministrul Apărării din Israel.

"Ne-am pregătit pentru o lungă confruntare și Allah mi-e martor că vor fi surprinși pe câmpul de luptă", a răspuns Naim Kassem, secretar general Hezbollah.

Preşedintele american Donald Trump vorbeşte din nou despre cum iranienii i-ar cere un acord de pace pe care nu este dispus să îl accepte. În plus, este supărat că presa nu ar publica informaţii reale despre succesul militar american.

Statele Unite au anunţat că vor da o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informaţii care ar putea duce la uciderea lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem, şi a şefului Consiliului suprem de securitate Naţională, Ali Larijani.

Continuă şi atacurile în Europa. O şcoală evreiască din Amsterdam a fost atacată peste noapte. Peretele exterior al clădirii a fost detonat de terorişti, într-un atac atribuit grupării Askhab al Yamin.

