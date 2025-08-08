Israel aprobă planul lui Netanyahu de ocupare a oraşului Gaza. Cele 5 principii pentru încheierea războiului

Cabinetul de securitate israelian a aprobat planul lui Netanyahu de a prelua controlul militar deplin asupra Gaza. În semn de protest, sute de oameni s-au strâns în apropierea biroului din Ierusalim al lui Benjamin Netanyahu. Într-un interviu acordat Fox News, acesta a declarat oficial că vrea sa ocupe militar întreaga enclavă, însă nu să o şi guverneze. Poliția a arestat 10 protestatari în Tel Aviv, inclusiv doi minori.

Cabinetul de securitate al Israelului a adoptat şi cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza, inclusiv "controlul de securitate israelian în Fâşia Gaza" şi o nouă administraţie civilă care să guverneze enclava, care să nu fie nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană.

"Cabinetul de securitate a aprobat propunerea prim-ministrului pentru înfrângerea Hamas", se arată într-o declaraţie a Biroului Prim-ministrului. "Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) se vor pregăti pentru preluarea controlului asupra Gaza City, asigurând în acelaşi timp furnizarea de ajutor umanitar populaţiei civile aflate în afara zonelor de luptă", mai arată documentul.

De asemenea, Cabinetul de securitate al Israelului a adoptat şi cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza. Principiile includ dezarmarea Hamas, returnarea ostaticilor vii şi morţi, demilitarizarea Gazei, controlul de securitate israelian în enclavă şi înfiinţarea unei "administraţii civile alternative", se arată într-o declaraţie publicată vineri de Biroul Prim-ministrului.

Israelul a precizat că o astfel de administraţie nu va fi formată nici de Hamas, nici de Autoritatea Palestiniană. "O majoritate decisivă a miniştrilor din Cabinetul de securitate au considerat că planul alternativ prezentat Cabinetului de securitate nu ar duce nici la înfrângerea Hamas, nici la returnarea ostaticilor", se arată în declaraţie. Nu este clar deocamdată la ce plan alternativ face referire declaraţia sau cine l-a prezentat, comentează CNN.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰