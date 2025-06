Alarmele au sunat fără oprire în Israel, pentru a doua noapte la rând. 200 de rachete balistice au fost lansate de la 1500 de kilometri distanţă, din Iran, şi au aprins cerul.

Sistemele de apărare antiaeriană - Arrow 3, Praştia lui David şi Iron Dome - au tras la foc continuu, dar unele rachete hipersonice inamice au ajuns la sol.

Operaţiunea Iranului, intitulată "Răzbunarea", a vizat, în principal, centrul şi nordul Israelului. O rachetă a căzut în Bat Yam, într-o zonă rezidenţială, la mică distanţă de Tel Aviv. Blocuri întregi de locuinţe au fost distruse. Printre victime sunt şi doi copii - un băiat de 10 ani şi o fetiţă de 8 ani.

Vezi și

"Ne aflăm într-o zonă chiar de lângă Tel Aviv care a fost absolut decimată de rachetele lansate de Iran. În spatele meu, puteţi vedea pompierii. Încearcă să găsească rămăşiţele unei rachete care a căzut între două clădiri, se pare. Jumătăţi întregi din clădiri au fost complet distruse. Blocurile au fost complet răvăşite" a descris situaţia Sam Mednick, din partea Associated Press.

Români, blocaţi în Israel din cauza atacurilor Teheranului

Martor la atacuri a fost şi un român care locuieşte în Rehovot, la circa 30 de kilometri sud de Tel Aviv.

"Acum câteva minute ne-a bubuit blocul. Noi am fost în buncăr, am scăpat cu viaţă cu toţii. Situaţia este gravă. Totul e praf şi pulbere, toată strada noastră. Asta e casa noastră după explozie. Praf şi pulbere s-a făcut tot. Încă mai iese fum. În noaptea asta, totul s-a dus. Peretele a crăpat, geamul, tot s-a dus" a spus acesta.

Dezastru a fost şi în apropierea oraşului Haifa, în Tamra. 40 de rachete au fost trase spre această regiune. Aici, 4 femei din aceeaşi familie au murit - o mamă, cele două fiice de 13 şi 20 de ani şi o altă rudă apropiată.

Surse Observator spun că două grupuri de turişti români, care însumează 300 de persoane, sunt blocate în Israel şi nu pot fi repatriate. Spaţiul aerian este închis pentru a treia zi, iar terestru există îngrijorări serioase legate de securitatea unui drum până în Egipt sau Iordania.

"Am luat legătura cu ambasada României în Israel, însă din păcate pot spune că e o discuţie unilaterală. Eu am încercat prin toate măsurile să primesc informaţii despre misiunile de repatriere, cum se vor organiza acestea, însă până acum am primit răspunsuri cum că trebuie să respect informaţiile date de statul Israel şi că în momentul în care o să se ştie ceva o să mă contacteze" a spus Marius Bradea, unul din românii blocaţi în Israel.

Răspunsul Israelului la bombardamente a fost unul în forţă.

Riposta Israelului a vizat sute de ţinte pe teritoriul Iranului

Cele mai importante instalaţii de petrol din Teheran, vitale pentru economia ţării, au fost lovite. Pagube uriaşe au fost la depozitul din Sahran, situat în vestul capitalei, unde au fost coloane uriaşe de fum. În sudul Teheranului, rafinăria Shahr Rey a fost şi ea bombardată. Israelul a lovit inclusiv în localitatea Pars, aflată chiar în Golful Persic. Aici, se află cel mai mare zăcământ de petrol din lume, de unde se extrag zilnic peste 1 miliard de litri de petrol. Întreaga producţie a fost sistată.

Peste 700 de lovituri de precizie au avut loc dar premierul Benjamin Netanyahu spune că lista de ţinte abia a fost deschisă.

"Piloţii noştri de pe cerul Teheranului vor da regimului ayatollahilor lovituri pe care nici nu şi le pot imagina. Şi vă pot spune acest lucru - avem informaţii că liderii de rang înalt din Iran îşi fac deja bagajele. Ei simt ce urmează. Aveam informaţii că acest regim lipsit de scrupule plănuia să dea armele nucleare pe care le-ar fi dezvoltat teroriştilor lor" a declarat premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

Amabasadorul Israelului în România susţine că Iranul ar putea pune în pericol Europa

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Observator, ambasadorul Israelului în România spune că o bombă nucleară iraniană ar pune în pericol şi ţara noastră.

"Iran a fost foarte aproape de a folosi rachete balistice cu focoase nucleare împotriva noastră. Atunci a trebuit să acţionăm. Iran a dezvoltat rachete balistice cu o rază foarte lungă, care ajung în capitalele europene ca Paris, Roma şi Bucureşti" a explicat Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România

"Suntem pregătiți pentru orice acord al cărui scop este de a împiedica Iranul să dobândească arme nucleare, deoarece aceasta este propria noastră doctrină. Este propria noastră convingere că armele nucleare sunt interzise. Dar dacă scopul unui acord este de a priva Iranul de drepturile sale nucleare, atunci, în mod natural, nu suntem pregătiți să acceptăm un astfel de acord" a declarat ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi.

Despre o posibilă încetare a conflictului a discutat la telefon preşedintele Donald Trump cu liderul rus Vladimir Putin, care i-a transmis din nou că vrea să acţioneze ca mediator între cele două state.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca toți românii să plătească o contribuţie la sănătate de cel puţin 100 de lei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰