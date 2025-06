Fiecare armată şi-a schimbat tactica, învăţând din precendentele atacuri directe. Vorbim deci despre retaliere la un alt nivel în acest moment.

Cristi Barbu: Da, aşa este. În acest moment, Iarnul are o nouă capacitate balistică dirijată pentru a lovi ţinte din teritoriul israelian. Ne refeream la această nouă rachetă, care are pe ultima sa porţiune o posibilitate de dirijare, astfel încât să evite loviturile de anihilare provenite fie de la sisteme tactice, de la scuturile de apărare antiaeriană ale Israelului. În plus, noua "tactică" de lansare prevede o suprasaturare a sistemului de apărare pentru că pe aceeaşi direcţie şi cam în aceeaşi zonă pot veni mai multe rachete în scurt timp, adică 5, 6 sau 7 rachete care au cam aceeaşi ţintă. Sigur că în acest moment orice sistem de apărare bazat pe o acoperire teritorială nu poate să facă faţă. Ăşadar, există impact destul de puternic la sol al acestor rachete iraniene.

Sunt motive de îngrijorare pentru că această nouă rachetă balistică a fost prezentată recent şi are capacitatea de a transporta chiar focoase nucleare.

Cristi Barbu: Da, este prevăzută cu o încărcătură clasică deocamdată, dar a fost concepută (probabil că aici au participat şi specialişti din alte ţări) pentru a transporta focoasele nucleare unice, nu multiple de data aceasta, dar suficient de periculoase încât dacă atinge măcar una dintre ele solul sau explodează la înălţime, dezastrul ar fi absolut total.

Noua rachetă iraniană, capabilă să treacă de cele mai performante sisteme de apărare

Noua rachetă ar fi capabilă să treacă de sisteme de apărare precum THAAD (Terminal High Altitude Defense) al armatei americane, de sistemele de apărare antirachetă Patriot şi de altele utilizate de Israel.

Iranul a prezentat racheta la începutul lunii mai, afirmând că este alimentată cu combustibil solid, are o rază de acţiune de 1 200 de kilometri şi este echipată cu un focos manevrabil care poate penetra sistemele de apărare antirachetă

Racheta poartă numele lui Qasem Soleimani, fostul comandant al forţei Quds, unitatea de operaţiuni speciale a Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran, care a fost ucis într-un atac american în Irak în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump.

