Israelul, în alertă maximă. SUA ar putea interveni în Iran pe fondul protestelor

Israelul se află în alertă maximă din cauza posibilităţii unei intervenţii americane în Iran, în contextul celor mai ample proteste antiguvernamentale din ultimii ani, potrivit a trei surse israeliene citate de Reuters.

la 11.01.2026 , 10:59
Potrivit Reuters, preşedintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri conducerea de la Teheran să nu folosească forţa împotriva demonstranţilor și a declarat că SUA sunt pregătite să intervină dacă situaţia o cere.

Sursele israeliene, prezente la consultările privind securitatea din weekend, nu au oferit detalii despre modul în care starea de alertă maximă se va concretiza. Totodată, Israelul şi Iranul au avut un conflict anterior de 12 zile în iunie, în care SUA s-au alăturat Israelului în atacuri aeriene.

Într-o convorbire telefonică sâmbătă, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat despre posibilitatea unei intervenţii americane în Iran, a declarat o sursă israeliană. Un oficial american a confirmat discuţia, fără a detalia subiectele abordate.

Israelul nu a indicat dorinţa de a interveni direct în Iran în contextul protestelor, tensiunile fiind concentrate pe programele nucleare și de rachete balistice ale Teheranului. Într-un interviu pentru publicaţia The Economist, Netanyahu a avertizat că ar exista consecinţe grave pentru Iran în cazul unui atac asupra Israelului și a făcut referire la proteste, afirmând: "În rest, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă în Iran."

