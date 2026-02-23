Iran, acord secret cu Rusia pentru a cumpăra mii de rachete portabile antiaeriene. Ce sunt sistemele Verba

Iranul a încheiat un acord secret cu Rusia pentru a cumpăra mii de rachete portabile antiaeriene, în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro. Sunt rachete care pot fi lansate de pe umăr de către soldați și pot doborî avioane, drone sau rachete care zboară la joasă altitudine, relatează Financial Times.

Este cel mai important demers al iranienilor de a-și reconstrui apărarea aeriană distrusă în timpul războiului de anul trecut cu Israelul. Acordul, semnat la Moscova în decembrie, obligă Rusia să livreze 500 de unități portabile "Verba" și 2.500 de rachete "9M336" pe parcursul a trei ani, dezvăluie Financial Times, citând atât surse, cât și documente rusești scurse.

Ce sunt sistemele ruseşti Verba

Verba este unul dintre cele mai moderne sisteme rusești de apărare antiaeriană. Poate fi operat de echipe mobile mici. Rachetele sunt lansate de pe umăr (așa-numitele MANPADS) și sunt folosite pentru a doborî ținte aeriene care zboară la joasă altitudine: avioane, elicoptere, drone sau rachete de croazieră. Sunt ghidate în infraroșu, adică "urmărește" căldura emisă de motorul aeronavei.

Detaliile apar în contextul în care Donald Trump a mobilizat de mai multe săptămâni o forță militară de amploare în Orientul Mijlociu, amenințând Teheranul cu atacuri dacă nu acceptă restricționarea programului său nuclear. Valoarea contractului se ridică la 495 de milioane de euro, iar livrările sunt programate în trei tranșe, din 2027 până în 2029. Este posibil ca un număr mai mic de sisteme să fi fost deja livrat Iranului.

Teheranul a solicitat oficial sistemele în iulie anul trecut, la doar câteva zile după încheierea războiului de 12 zile, când SUA au lansat atacuri asupra celor trei principale instalații nucleare ale Iranului. După acele atacuri, rețeaua integrată de apărare antiaeriană a Iranului a fost grav afectată, permițând forțelor aeriene israeliene să stabilească rapid superioritatea aeriană asupra unor mari părți ale Iranului.

Moscova ar încerca să repare relația cu Teheranul

Contractul ar fi o modalitate prin care Moscova încearcă să repare și să întărească relația cu Teheranul după ce nu a intervenit anul trecut pentru a-și ajuta aliatul. "Vor ca Iranul să rămână partenerul lor. Și chiar dacă nu pot reacționa în mijlocul unei crize, vor încerca să gestioneze perioada de după criză pentru a repara relația", a spus acesta.

Acordul a fost negociat între Rosoboronexport, agenția de stat a Kremlinului pentru exportul de armament, și reprezentanța din Moscova a Ministerului Apărării și Logisticii Forțelor Armate ale Iranului (MODAFL). Contractul a fost intermediat de Ruhollah Katebi, un oficial MODAFL care a contribuit și la negocierea vânzării de către Iran a sute de rachete balistice cu rază scurtă Fath-360 pentru a fi utilizate în războiul din Ucraina.

SUA l-au sancționat pe Katebi în 2024, iar Departamentul Trezoreriei l-a descris drept "punctul de contact" al guvernului rus cu ministerul iranian al Apărării.

Ambasadorul Iranului la Moscova a lăsat recent de înțeles că mai multe zboruri din Rusia au transportat încărcături militare. "De câțiva ani am semnat acorduri militare și de apărare solide cu Rusia. Pot spune doar că aceste aeronave demonstrează că acele acorduri sunt puse în aplicare", a declarat Kazem Jalali pentru televiziunea de stat, fără a oferi alte detalii.

În ultimele opt zile, un avion cargo rusesc Ilyushin Il-76TD a efectuat cel puțin trei curse către orașul iranian Karaj. Totodată, Iranul ar fi primit până la șase elicoptere de atac rusești Mi-28 în ianuarie și a operat unul dintre ele la Teheran în această lună.

Care sunt implicaţiile în cazul unui atac al SUA în Iran

Potrivit documentelor consultate de FT, Rusia vinde rachetele 9M336 la prețul de 170.000 de euro bucata și mecanismele de lansare la 40.000 de euro. Acordul include și 500 de dispozitive de vedere pe timp de noapte "Mowgli-2", pentru urmărirea aeronavelor și a altor ținte în condiții de întuneric.

Pentru Rusia este o modalitate convenabilă și cu risc mic de a ajuta Iranul. Sistemele Verba sunt relativ ieftine și ușor de produs, comparativ cu sistemele mari de apărare antiaeriană, și nu sunt esențiale pentru apărarea strategică a Rusiei. În plus, nu necesită instruire și integrare extinse și pot fi adoptate mult mai rapid.

Cu toate astea, chiar dacă unele unități au fost deja livrate și desfășurate în Iran, este puțin probabil ca ele să consolideze semnificativ apărarea generală a Teheranului într-un nou război cu Israelul sau SUA, susțin experții. Totuși, potrivit analiștilor, aceste arme ar putea face mai riscantă pentru SUA desfășurarea de operațiuni cu elicoptere și aeronave care zboară la joasă altitudine, tactici folosite recent în capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro.

Totodată, acordul semnalează continuarea cooperării militare între cele două țări, în ciuda supravegherii occidentale. De la începutul războiului din Ucraina, Teheranul a furnizat Moscovei drone și rachete, iar cele două țări au semnat un tratat de consolidare a relațiilor bilaterale în ianuarie 2025.

