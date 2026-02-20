Incredibila forță militară cu care americanii au înconjurat Iranul: Amintește de invazia Irakului. Analiză FT

Statele Unite au desfășurat forțe militare impresionante în Orientul Mijlociu, într-o mișcare considerată de experți drept una dintre cele mai ample din ultimii ani și care amintește de pregătirile pentru invazia Irakului. Mobilizarea include portavioane, nave de război, avioane și sisteme de apărare antirachetă, suficiente pentru a susține o campanie aeriană de durată. Președintele Donald Trump a avertizat Iranul că are la dispoziție cel mult 15 zile pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear, în caz contrar riscă acțiuni militare.

De la portavioane, la distrugătoare, avioane de luptă, avioane de realimentare și transport și sisteme de apărare antirachetă Patriot și THAAD, consolidarea militară americană în jurul Iranului este suficientă pentru a susține o campanie aeriană de mai multe săptămâni. Iar amploarea și rapiditatea desfășurării fac ca un atac să pară din ce în ce mai probabil, explică Financial Times, citând foști oficiali ai Pentagonului și experți în securitate națională.

Trump le-a dat iranienilor 15 zile să accepte un acord

Desfășurarea de forță militară din Orientul Mijlociu seamănă cu pregătirile înainte de invazia Irakului din 2003 și este mai amplă decât cea de la finalul anului trecut din Caraibe, înaintea operațiunii de capturare a liderului Nicolas Maduro. "Este o mobilizare similară cu cea pe care am văzut-o chiar înainte de războiul din Irak din 2003", în special în ceea ce privește puterea aeriană, a declarat Becca Wasser, expert în strategie militară.



Aceste mobilizări militare sunt "cu siguranță mai ample decât cele recente din Caraibe", a apreciat și Dana Stroul, fost oficial de la Pentagon pentru Orientul Mijlociu. "Este o consolidare militară extrem de semnificativă într-o perioadă foarte scurtă" și demonstrează "cât de mult este investit Trump în obținerea unui rezultat concret în criza actuală" din regiune, a adăugat ea.

Trump a transmis Iranului că are maximum 15 zile să ajungă la un acord. Totodată a declarat că orice acțiune militară ar fi "traumatizantă" și mai gravă decât loviturile pe care le-a ordonat în iunie anul trecut asupra a trei instalații nucleare iraniene: "Ori vom obține un acord, ori va fi ceva nefericit pentru ei".

Ce forțe au trimis americanii în apropierea Iranului

Zeci de avioane de realimentare și transport au traversat Atlanticul în această săptămână. Datele Flightradar24 arată că 39 de avioane cisternă au fost repoziționate în ultimele trei zile mai aproape de teatrul de operațiuni. Alte 29 de aeronave de transport greu, precum C-17 Globemaster III, au efectuat zboruri către Europa în aceeași perioadă.

Șase dintre zborurile către Europa din această lună au plecat de la Fort Hood, baza Brigăzii 69 de Artilerie Antiaeriană, care operează sistemele Patriot și THAAD. Un avion C-17 de la Fort Hood a livrat echipamente în Iordania.

SUA au desfășurat "capacități esențiale" necesare pentru o campanie extinsă de lovituri, ceea ce face ca mobilizarea să fie "foarte serioasă" și "posibil mai mult decât simple declarații de intimidare", potrivit expertului citat. În plus, americanii au trimis și avioane speciale de supraveghere și comandă.

SUA au cel puțin 12 nave în regiune, inclusiv un portavion USS Abraham Lincoln și opt distrugătoare, precum și trei nave mai mici, pentru operațiuni aproape de coastă, adaptate pentru a detecta și neutraliza minele marine. Cel mai nou și mai mare portavion american, USS Gerald R Ford, și alte trei distrugătoare sunt și ele în drum spre Orientul Mijlociu. Iar prezența navală în regiune este așteptată să crească. Ambele portavioane au la bord mii de militari și zeci de avioane de luptă.

"Mobilizarea este atât de masivă încât sugerează că trebuie să urmeze atacuri"

Trump a spus că ar putea folosi baza militară comună cu Marea Britanie de la Diego Garcia, situată la aproximativ 5.200 km de Teheran, pentru a lansa atacuri, o opțiune față de care Londra a manifestat rezerve. Potrivit experților citați, o campanie militară ar putea dura mai multe săptămâni, dar americanii s-ar putea trezi implicați pentru o perioadă mult mai lungă, în ciuda promisiunilor lui Trump de a pune capăt "războaielor fără sfârșit". Riscul de calcule greșite este extrem de ridicat în acest moment.

Mobilizarea nu poate fi menținută pe termen nelimitat, din cauza costurilor ridicate. De exemplu, consolidarea militară din Caraibe a costat SUA aproape 3 miliarde de dolari între sfârșitul lunii august și începutul lunii februarie, potrivit surselor citate. "Este o mobilizare atât de masivă încât aproape sugerează că trebuie să urmeze lovituri, altfel acesta va fi unul dintre cele mai costisitoare bluff-uri din istoria SUA", a comentat fostul oficial de la Pentagon.

Numărătoarea inversă pentru eventuale lovituri va începe doar după ce portavionul Gerald R Ford va ajunge în poziție, potrivit lui Mark Cancian, fost oficial al Pentagonului. Portavionul este desfășurat de șapte luni și "nu poate rămâne acolo la nesfârșit", a spus el. În plus, se fac presiuni pentru a readuce portavionul Abraham Lincoln în Pacific, lăsat fără niciun portavion american, în timp ce portavioanele Chinei sunt active pe mare.

Cum reacționează Iranul

Desfășurările militare au loc în timp ce oficiali americani și iranieni au purtat discuții indirecte la Geneva, în căutarea unui acord privind programul nuclear al Teheranului. Ambele părți au raportat "progrese", dar au spus că rămân diferențe majore. Este puțin probabil ca Trump să considere suficiente concesiile oferite la masa negocierilor.

Între timp, în Iran cresc temerile că țara ar putea fi supusă unui atac mai mare decât cel lansat de Israel și SUA în iunie 2025. Complexul militar iranian Parchin, lovit în octombrie 2024, este reabilitat cu acoperiș metalic și strat de beton. Lucrări de reconstrucție sunt în curs și la instalațiile nucleare de la Natanz și Isfahan, lovite și ele de SUA anul trecut.

Garda Revoluționară iraniană a desfășurat în această săptămână un exercițiu naval în Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă vitală pentru comerțul global. A fost urmat de exerciții navale comune cu Rusia în apele Iranului. Mesajul exercițiilor este că "țărmurile Iranului nu sunt loc pentru aventurile inamicului. Exercițiul cu Rusia va contribui la contracararea războiului psihologic al inamicului", a scris siteul naționalist iranian Quds.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

