Israelul permite intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâșia Gaza prin punctul de trece Rafah

Israelul va aproba miercuri, în a cincea zi de armistițiu în conflictul din Fâșia Gaza, accesul a 600 de camioane cu ajutor umanitar. Decizia vine pe fondul mișcării palestiniene Hamas, care a predat rămășițele unor patru ostatici, potrivit Mediafax.

Punctul de trecere de la Rafah, aflat între Egipt și Fâșia Gaza, urmează să fie redeschis pentru a permite livrarea ajutoarelor umanitare, informează radioteleviziunea publică israeliană Kan, citată de AFP.

"600 de camioane cu ajutoare umanitare vor fi trimise (miercuri) în Fâşia Gaza de către ONU, organizaţii internaţionale agreate, sectorul privat şi ţări donatoare", transmite Kan.

Decizia privind redeschiderea punctului de frontieră Rafah a fost luată de către "eşalonul politic”, a precizat Kan.

Măsura vine după ce Hamas a predat marți seara rămășițele a patru ostatici, în baza acordului de încetare a focului cu Israelul, acord mediat de președintele american Donald Trump.

