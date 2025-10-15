Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Israelul permite intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâșia Gaza prin punctul de trece Rafah

Israelul va aproba miercuri, în a cincea zi de armistițiu în conflictul din Fâșia Gaza, accesul a 600 de camioane cu ajutor umanitar. Decizia vine pe fondul mișcării palestiniene Hamas, care a predat rămășițele unor patru ostatici, potrivit Mediafax.

de Redactia Observator

la 15.10.2025 , 09:53
Israelul permite intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâșia Gaza prin punctul de trece Rafah Israelul permite intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâșia Gaza prin punctul de trece Rafah - Profimedia / imagine ilustrativă

Punctul de trecere de la Rafah, aflat între Egipt și Fâșia Gaza, urmează să fie redeschis pentru a permite livrarea ajutoarelor umanitare, informează radioteleviziunea publică israeliană Kan, citată de AFP.

"600 de camioane cu ajutoare umanitare vor fi trimise (miercuri) în Fâşia Gaza de către ONU, organizaţii internaţionale agreate, sectorul privat şi ţări donatoare", transmite Kan.

Decizia privind redeschiderea punctului de frontieră Rafah a fost luată de către "eşalonul politic”, a precizat Kan.

Articolul continuă după reclamă

Măsura vine după ce Hamas a predat marți seara rămășițele a patru ostatici, în baza acordului de încetare a focului cu Israelul, acord mediat de președintele american Donald Trump.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

israel gaza ajutoare
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate?
Observator » Ştiri externe » Israelul permite intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâșia Gaza prin punctul de trece Rafah