Scandal diplomatic de amploare între Italia şi Elveţia după ce patronul barului care a luat foc în noaptea de Revelion a fost eliberat pe cauţiune. Georgia Meloni a transmis că sunt indignaţi. Ministrul de externe a venit în completarea acesteaia şi a cerut explicaţii. Oficialii vor să ştie cine a plătit cauţiunea, şi spun că iau în calcul chiar să ceară mutarea procesului în alt canton. În semn de protest, Roma şi-a rechemat ambasadorul în Elveţia. În replică, procuratura elveţiană a avertizat că nu va ceda presiunilor şi că ancheta va continua.

Italia a protestat oficial, sâmbătă, față de eliberarea pe cauțiune a proprietarului barului elvețian devastat de incendiul de Anul Nou și și-a rechemat ambasadorul din Elveția, pe fondul criticilor venite din ambele țări la adresa deciziei instanței, scrie Reuters.

Jacques Moretti și soția sa, Jessica, proprietarii barului "Le Constellation" din stațiunea Crans-Montana, sunt anchetați pentru omor din culpă și alte infracțiuni legate de incendiul în care au murit 40 de persoane și peste 100 au fost rănite, mulți dintre aceștia fiind adolescenți.

Jacques Moretti a fost arestat pe 9 ianuarie, dar a fost eliberat vineri pe cauțiune.

Meloni: Decizia, "o insultă" pentru familiile victimelor

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat în noaptea de vineri spre sâmbătă eliberarea lui Moretti, numind-o "o ofensă la memoria victimelor... și o insultă la adresa familiilor lor".

Șase dintre victimele incendiului erau cetățeni italieni, la fel ca și zece dintre răniți.

Guvernul italian a transmis într-un comunicat că Meloni și ministrul de Externe Antonio Tajani i-au cerut ambasadorului Italiei să contacteze de urgență pe Beatrice Pilloud, procurorul-șef al cantonului Valais, pentru a transmite "indignarea profundă" a Italiei față de decizia de eliberare.

Comunicatul adaugă că instanța a luat această decizie "în ciuda gravității faptei, a riscului de fugă și a pericolului compromiterii probelor".

Meloni și Tajani au ordonat, de asemenea, rechemarea la Roma a ambasadorului Gian Lorenzo Cornado pentru consultări privind măsurile următoare.

Reacția Elveției și a procurorului Pilloud

Ministrul elvețian de Externe, Ignazio Cassis, originar din cantonul Ticino, a declarat că a discutat cu Tajani și că cele două țări rămân solidare în fața tragediei.

Ministerul elvețian de Externe a confirmat că nu a fost informat oficial despre rechemarea ambasadorului italian, dar a precizat că un astfel de gest este o practică diplomatică obișnuită și temporară.

Procurorul Beatrice Pilloud a confirmat pentru agenția Keystone SDA că a fost contactată de ambasadorul italian, dar a subliniat că o altă instanță a decis eliberarea lui Moretti.

"Nu doresc să fiu responsabilă de un incident diplomatic între țările noastre. Nu voi ceda în fața eventualelor presiuni ale autorităților italiene, motiv pentru care l-am sfătuit pe ambasador să se adreseze autorităților politice elvețiene", a declarat Pilloud.

Tatăl unei victime: "Încă o palmă"

Moretti a fost eliberat contra unei cauțiuni de 200.000 de franci elvețieni (aproximativ 256.000 dolari) și are obligația de a se prezenta zilnic la poliție.

Avocații victimelor și ai familiilor acestora au declarat că decizia este greu de înțeles și că există temeri legate de posibila dispariție a probelor.

"Este încă o palmă peste o rană care nu se va vindeca niciodată", a declarat Andrea Costanzo, tatăl Chiarei, o adolescentă de 16 ani care a murit în incendiu, pentru presa italiană.

Familia Moretti și-a exprimat regretul față de tragedie și a promis cooperare cu anchetatorii. Avocații lor au transmis că vor răspunde în continuare tuturor solicitărilor autorităților.

