Noul Lider Suprem al Iranului a fost transportat de urgență la Moscova pentru o operație de urgență la picior, a relatat presa kuweitiană. Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, i-a succedat tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, după asasinarea acestuia pe 28 februarie.

Surse: Noul lider suprem al Iranului ar fi fost transportat de urgenţă în Rusia, din cauza rănilor - Profimedia

Însă informaţiile au sugerat că Khamenei a fost în comă la Spitalul Universitar Sina din Teheran în urma unui atac aerian - și nu este conștient de război sau că este noul lider al țării.

Rănile sale au necesitat transportul său în Rusia pentru o intervenție chirurgicală "asigurată personal de Putin", potrivit publicației de știri Al-Jarida, citată de Daily Mail.

Misiunea de a-l scoate pe noul ayatollah din țară trebuia să fie strict secretă și a implicat îmbarcarea sa într-un avion militar rusesc.

Apoi s-a îndreptat spre unul dintre palatele prezidențiale ale lui Putin, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale "reușite".

Informaţia nu a putut fi confirmată până la momentul redactării acestui articol, dar Al-Jarida susține că a primit informațiile de la o "sursă de rang înalt apropiată de noul Lider Suprem iranian".

Khamenei a fost rănit la începutul Operațiunii Epic Fury a Americii, a adăugat sursa, iar rănile sale nu au putut fi tratate în Iran, în timp ce țara este atacată constant de SUA și Israel.

Nu este clar dacă Mojtaba a fost rănit în aceleași atacuri aeriene care i-au ucis tatăl în vârstă de 86 de ani.

O altă sursă a declarat pentru The Sun, prin intermediul unor mesaje secrete trimise unui disident exilat cu sediul la Londra: "Unul sau două dintre picioarele sale au fost tăiate. De asemenea, i s-a rupt ficatul sau stomacul. Se pare că este în comă."

Sursa, care nu dorește să fie numită de teama pentru viața sa, a declarat că noul Lider Suprem se află sub îngrijirea lui Mohammad Reza Zafarghandi, ministrul Sănătății, Tratamentului și Educației Medicale din Iran și unul dintre cei mai buni chirurgi traumatologi din țară.

Între timp, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri că Mojtaba este rănit.

"Știm că noul așa-zis lider nu tocmai suprem este rănit și probabil desfigurat", a declarat Hegseth într-o conferință de presă.

Până în prezent, oficialii iranieni au confirmat că noul lider este rănit, dar nu au oferit alte detalii.

Alte informaţii sugerează că liderii militari iranieni nu au primit ordine de la noul lor lider suprem.

