Italian acuzat că și-a ucis vărul de 74 de ani cu o gogoașă cu cremă, pentru o moștenire de 300.000 de euro

Un bărbat de 76 de ani din Italia a fost plasat în arest la domiciliu, suspectat că şi-a ucis cu premeditare vărul cu dizabilităţi, în vârstă de 74 de ani, pentru a beneficia de moştenirea acestuia. Potrivit autorităţilor, arma crimei ar fi fost o gogoaşă cu cremă, oferită bolnavului deşi acesta avea voie să consume doar alimente lichide sau pasate.

O gogoaşă umplută cu cremă ar fi devenit arma crimei într-un caz complicat din Italia - Profimedia

O gogoaşă cu cremă ar fi fost folosită drept armă a crimei într-un caz investigat de carabinierii din Reggio Emilia, Italia. Un bărbat de 76 de ani este suspectat că şi-ar fi ucis cu premeditare vărul cu dizabilităţi, în vârstă de 74 de ani, pentru a pune mâna pe moştenirea acestuia, relatează Corriere di Bologna.

Victima avea o avere în bunuri financiare de peste 300.000 de euro, iar suspectul se numără printre moştenitorii legali. Potrivit anchetatorilor, acesta i-ar fi oferit rudei sale produse de patiserie, deşi ştia că bărbatul suferea de disfagie severă şi nu putea consuma alimente solide.

Bărbatul de 74 de ani a murit pe 27 iunie, după ce s-a sufocat în centrul de îngrijire în care era internat. Suspectul a fost plasat în arest la domiciliu, în urma unei solicitări formulate de Parchetul condus de Calogero Gaetano Paci. Măsura a fost dispusă de judecătorul Andrea Rat şi pusă în aplicare de carabinieri.

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I-ar fi oferit intenţionat dulciuri, deşi ştia că vărul lui nu putea înghiţi alimente solide

Victima, care nu se putea îngriji singură, urma un plan medical strict, ce prevedea o alimentaţie exclusiv pasată, lichidă sau semisolidă. Medicii considerau această dietă o măsură esenţială pentru supravieţuirea sa, după ce bărbatul trecuse prin mai multe episoade grave de sufocare în lunile anterioare.

Suspectul fusese numit tutorele legal al vărului său în 2009 şi cunoştea în detaliu problemele medicale ale acestuia. Potrivit informaţiilor din anchetă, în dimineaţa zilei de 27 iunie, bărbatul de 76 de ani a mers la centrul de îngrijire şi a introdus pe ascuns mai multe produse de patiserie, în special gogoşi umplute cu cremă.

După ce i-ar fi lăsat dulciurile vărului său, s-a deplasat la postul personalului de îngrijire pentru a le arăta angajatelor ambalajul unui aparat de ras electric destinat rudei sale. Anchetatorii suspectează că gestul ar fi avut scop de a le distrage atenţia o perioadă.

Carabinierii au stabilit că bărbatul mai încercase şi în trecut să îi aducă vărului său prăjituri şi alte dulciuri, evitând controalele interne ale centrului rezidenţial.

Victima a început să se sufoce după ce a mâncat gogoaşa

După ce a înghiţit gogoaşa, bărbatul de 74 de ani a început să aibă dificultăţi respiratorii severe. Vărul său nu ar fi cerut imediat ajutorul personalului medical. În schimb, ar fi cumpărat mai întâi o băutură răcoritoare de la automat şi ar fi încercat, fără succes, să i-o dea victimei, în speranţa că aceasta va putea înghiţi bucata de aliment care îi bloca respiraţia.

Abia ulterior ar fi atras atenţia asistentelor, păstrându-şi calmul şi spunând doar că, din punctul lui de vedere, ruda sa nu se simţea bine. Suspectul nu le-ar fi spus iniţial angajatelor că victima consumase cu puţin timp înainte produse de patiserie solide.

Acest detaliu a ieşit la iveală abia după ce o asistentă a observat resturi şi firimituri pe hainele bolnavului.

Bărbatul de 76 de ani, cercetat pentru omor cu premeditare

Personalul medical a încercat să îl resusciteze pe bărbat, iar la faţa locului a intervenit şi un echipaj medical de urgenţă al serviciului italian 118. În ciuda eforturilor de salvare, victima a murit în urma unui stop cardiorespirator provocat de blocarea completă a căilor respiratorii.

Anchetatorii consideră că suspectul ar fi acţionat cu premeditare, cunoscând riscurile la care îşi expunea vărul prin oferirea alimentelor solide.

Bărbatul de 76 de ani se află în arest la domiciliu, în timp ce autorităţile italiene continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs moartea victimei.