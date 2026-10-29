Neil Young îi cere 10 mil. dolari lui Trump pentru că a folosit o melodie la un miting electoral

Neil Young nu a apreciat faptul că preşedintele american a făcut intrarea pe melodia "Rockin’ in the Free World", pe 12 octombrie, în Ohio, în cadrul unui miting electoral pentru alegerile de la jumătatea mandatului şi cere despăgubiri de 10 milioane de rolari. Acesta a declarat că hitul său reprezintă opusul a tot ceea ce reprezintă Donald Trump.

Artistul a depus o plângere împotriva unui comitet de strângere de fonduri afiliat lui Trump, solicitând despăgubiri în valoare de 10 milioane de dolari.

"Vă mulţumesc că aţi venit la atât de multe dintre concertele noastre în anii ’80 şi ’90. Îmi pare rău că am ajuns în această situaţie, dar banii şi tranzacţiile sunt un limbaj pe care îl înţelegeţi. Aţi făcut atâtea lucruri care contravin valorilor americane, încât nu vă pot permite să folosiţi melodia mea în campanii politice. Credeam că ne-am pus de acord asupra acestui lucru încă de data trecută când s-a întâmplat", a declarat muzicianul canado-american într-un text publicat pe site-ul său Neil Young Archives.

Artistul face referire la o procedură din 2020 iniţiată în urma utilizării aceleiaşi melodii, precum şi a piesei "Devil’s Sidewalk". Conform plângerii actuale, la care a avut acces The Guardian, s-a ajuns la un acord între cele două părţi, însoţit de promisiunea că acest lucru nu se va mai repeta. Compania care gestionează drepturile de autor ale lui Young, Silver Fiddle Music, susţine că Trump "ştia personal că era necesară o autorizaţie pentru a difuza melodia în cadrul mitingurilor". În piesa "Rockin’ in the Free World", Neil Young critica administraţia lui George H. W. Bush.

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Înainte de a ajunge la o confruntare juridică, Neil Young, care i-a susţinut pe Joe Biden în 2020 şi pe Kamala Harris în 2024, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de utilizarea pieselor sale de către Donald Trump prin intermediul unor comunicate. El nu este singurul artist care se plânge de folosirea fără drept a operelor. Încă din 2016, Rihanna, Adele, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Katy Perry şi formaţia Alphaville s-au opus deja utilizării melodiilor lor pe scenă sau în videoclipurile administraţiei republicane.

Neil Young, care a concertat ultima oară în Franţa în 2025, după aproape zece ani de absenţă, urma să se întoarcă în Franţa în luna iunie. În februarie, el a anunţat că renunţă la întregul turneu european, fără a oferi detalii cu privire la motivele acestei schimbări de plan. Pe 12 noiembrie va împlini 81 de ani.