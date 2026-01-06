Jaf ca în filme în Italia: Hoţii au aruncat în aer o maşină blindată din care au furat 400.000 de euro

Un jaf armat ca în filme a avut loc pe o autostradă din Italia. O maşină blindată a fost atacată de o grupare de infractori, care a reuşit să fugă cu aproape jumătate de milion de euro.

Jaf ca-n filme în Italia: Hoţii au aruncat în aer o maşină blindată din care au furat 400.000 de euro - Facebook / Tg3

Potrivit autorităților, atacatorii au blocat traficul cu ajutorul unui camion amplasat de-a curmezișul pe carosabil, după care au deschis focul pentru a împiedica apropierea altor vehicule și pentru a ține în interior cele două gărzi de securitate aflate în furgonul blindat. Ulterior, infractorii au aruncat un dispozitiv exploziv în partea din spate a autovehiculului, provocând o explozie puternică, transmite RaiNews.it.

Transportul de valori avea la bord o sumă estimată la aproximativ 400.000 de euro, bani destinați instituțiilor de credit. După comiterea jafului, atacatorii au folosit fumigene pentru a reduce vizibilitatea și au împrăștiat cuie pe carosabil, apoi au fugit spre nord cu două autoturisme, care au fost ulterior abandonate și incendiate.

În urma incidentului, tronsonul autostrăzii A14 dintre Ortona și Pescara Sud a fost închis traficului timp de mai multe ore. La fața locului au intervenit echipaje ale poliției rutiere, Centrul Operațional Autostrăzi și carabinierii. Circulația a fost reluată după finalizarea cercetărilor și a operațiunilor de securizare.

