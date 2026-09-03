"Rusia poate îndura foarte mult". Ce rezultate are campania de bombardamente din timpul verii. Analiză NYT

Preşedintele rus Vladimir Putin a spus joi că există o șansă de pace în Ucraina, dar a sugerat că Moscova şi Kievul ar trebui în primul rând să se pună de acord între ele, iar alte state, precum SUA sau China, ar trebui să aibă mai degrabă un rol de asistenţă. Şi Ucraina vede o "nouă dinamică diplomatică". În ciuda declarațiilor, însă, războiul a intrat din această vară într-o nouă etapă iar spirala escaladărilor pare una fără sfârșit, arată o analiză publicată de The New York Times.

Soldați ucraineni se pregătesc pentru desfășurarea pe poziții de luptă, 31 august 2026 - Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că există o şansă să se ajungă la un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar a legat negocierile de atacurile ucrainene asupra navelor maritime şi de apelul Kievului ca aeronavele civile să evite spaţiul aerian rusesc, relatează Reuters. Declaraţiile au fost făcute la un forum economic din Extremul Orient al Rusiei.

Putin: În primul rând, Rusia și Ucraina ar trebui să se pună de acord între ele

Legat de găsirea unei soluţii pentru încheierea războiului, Putin a sugerat că, în primul rând, Rusia și Ucraina ar trebui să se pună de acord între ele. A lăsat de înţeles că, deşi o serie de ţări, între care SUA şi China, sunt pregătite să sprijine o soluţie de pace, "în cele din urmă, însă, problema trebuie rezolvată de ţările implicate în conflict - Rusia şi Ucraina". "Le suntem recunoscători tuturor celor care încearcă să contribuie la o rezolvare. Există o şansă? În opinia mea, da, există", a mai spus Putin.

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A ţinut să sublinieze, totuşi, că atacurile ucrainene asupra navelor comerciale civile şi "ameninţările cu atacuri asupra aeronavelor civile" sunt "acte de terorism de stat", ceea ce "complică perspectivele discuţiilor de pace bilaterale".

Putin: Rusia şi Ucraina continuă să comunice prin canale neoficiale

Putin a recunoscut şi că Rusia şi Ucraina continuă să comunice prin canale neoficiale, în special prin intermediul serviciilor de informaţii şi prin intermediul emisarilor lui Trump. Şeful CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit cu şefi ai spionajului rus la Moscova săptămâna trecută, dar niciuna dintre părţi nu a dezvăluit ce s-a discutat.

"Nu pot spune acum în ce măsură aceste contacte duc la un acord de pace, având în vedere declarațiile pe care le-am auzit recent din partea conducerii de rang înalt a Ucrainei. Cu toate acestea, contactele există și continuă în mod continuu, din nou, în principal prin agenţii de informații", a spus Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat săptămâna aceasta companiile aeriene şi firmele de asigurări că prezenţa dronelor ucrainene face ca spaţiul aerian al Rusiei să fie periculos. Totuşi a precizat că Ucraina va viza doar instalaţiile militare ruseşti şi nu va ameninţa aeronavele civile.

Miercuri, Ucraina a îndemnat agenţia ONU pentru aviaţie să solicite membrilor să interzică operaţiunile în spaţiul aerian rusesc. Ucraina a fost izolată de aviaţia civilă internaţională, deoarece propriul său spaţiu aerian este considerat nesigur de când Rusia a invadat zona în 2022.

De partea cealaltă, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat joi la Kiev "că vom avea acum o nouă dinamică în eforturile de pace, odată cu revenirea acestei faze active a implicării politice și diplomatice în numeroase capitale din întreaga lume". Nu a oferit detalii la ce se referă, doar le-a spus jurnaliștilor să "urmărească știrile".

NYT: Rusia și Ucraina, într-o spirală a escaladării, fără sfârșit la orizont

O analiză publicată joi de prestigiosul ziar american The New York Times explică cum, în esenţă, Rusia și Ucraina au intrat într-o spirală a escaladării, fără să se întrevadă un sfârșit la orizont.

Pentru că linia frontului este în mare parte statică, iar unele voci susţin că discuţii serioase de pace nu au existat deloc între cele două tabere, în ciuda întâlnirilor repetate, ultima dată în februarie, ambele țări încearcă să pună presiune una pe cealaltă prin atacuri tot mai intense cu drone și rachete asupra infrastructurii economice și energetice.

Fiecare parte a intensificat atacurile aeriene la distanţă lungă în interiorul teritoriului celeilalte părţi, în timp ce războiul pe mare s-a intensificat brusc, cu atacuri ale ambelor tabere asupra porturilor şi navelor comerciale.

Atacuri de tip "ochi pentru ochi"

Ucraina încearcă să ducă războiul mai adânc în Rusia, lovind rafinării, depozite, infrastructura de combustibil, porturi și centre logistice, pentru a provoca pierderi economice și pentru ca populația rusă să resimtă mai direct războiul.

În același timp, Rusia răspunde cu o putere şi mai mare, lovind orașe ucrainene, infrastructura energetică, porturile, benzinăriile și depozitele. Cu toate că și Rusia suferă pierderi, efectele asupra Ucrainei sunt mult mai grave: mai multe victime civile și distrugeri mai mari.

Fiecare tabără încearcă să crească prețul războiului pentru adversar şi să obţină condiţii mai bune de negociere, dar niciuna nu pare dispusă să cedeze. Ucraina nu poate renunța, iar Rusia nu vrea să o facă, se arată în analiză.

"Întrebarea este cât poate îndura Rusia în comparație cu Ucraina, iar Rusia poate îndura foarte mult", a declarat expertul militrar american Rob Lee, care călătorește des pe linia frontului.

Ce urmează: Nimeni nu poate spune unde se va termina totul

La iarnă, Rusia ar urma să intensifice din nou atacurile asupra infrastructurii energetice, după ce iarna trecută rețeaua Ucrainei a fost aproape de colaps. Ministerul rus al Apărării a avertizat luna trecută că pe Ucraina "o aşteaptă un îngheț puternic la iarnă".

Marți, Putin a spus că le-a ordonat forțelor armate "să desfășoare atacuri masive asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei". Iar analiștii citați de NYT cred că ruşii ar putea încerca inclusiv să lovească alimentarea cu apă.

În același timp, și Ucraina ar putea escalada. Kievul își dezvoltă propriile rachete balistice cu rază mai mare de acţiune, iar dacă ele devin operaționale, Ucraina ar putea lovi mai puternic și mai adânc în teritoriul Rusiei. Asta ar schimba, potrivit analiștilor, natura războiului la distanță.

Nimeni nu poate spune unde se va termina totul, subliniază jurnaliştii americani. Experții și diplomații intervievaţi susţin că nu sunt probabile negocieri de pace serioase până în primăvara sau vara viitoare. Rusia nu a dat oricum niciun semn că ar fi pregătită pentru negocieri.