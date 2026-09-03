Proteste de amploare Criza migranţilor riscă să dea jos guvernul în Spania. L-au acuzat de trădare pe prim-ministrul lor. Seara trecută, zeci de mii de oameni au ieşit pe străzi în 200 de oraşe şi au cerut demisia premierului Pedro Sanchez. În unele cazuri, manifestaţiile s-au încheiat cu lupte de stradă.

Protestele au avut loc la câteva ore după ce un raport a indicat că serviciile de securitate marocane au fost responsabile pentru migraţia din exclava Ceuta, unde peste 70.000 de oameni au intrat forţat la finalul lunii iulie.

Poliţiştii au folosit gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc împotriva protestatarilor violenţi. Din Madrid până în Barcelona şi Sevilla, străzile s-au umplut de revoltă.

"Acolo a avut loc o invazie din partea Marocului. Guvernul spaniol și serviciile de informații spaniole ar fi trebuit să știe despre asta. Și dacă nu au știut, atunci suntem foarte prost guvernați. Acest guvern minte", spun oamenii.

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Printre protestatari au fost şi emigranţi de la noi din ţară.

"Sunt prima care recunoaşte că și eu sunt străină, dar eu am venit aici, m-am adaptat la legile spaniole, am muncit și am rămas discretă. Apărarea granițelor noastre este fundamentală", explică o româncă stabilită în Spania.

Forţele de securitate ar fi planificat invazia

Un raport al Poliţiei Naţionale arată că forţele de securitate marocane au planificat invazia de acum două luni. Premierul Spaniei i-a înfuriat şi mai mult pe protestatari, însă, când a negat informaţiile.

"Nimeni nu a furnizat guvernului dovezi solide că acest aflux masiv în orașul spaniol Ceuta a fost planificat sau efectuat de autoritățile marocane", menţionează Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

Tensiunile din Spania au fost alimentate şi de Donald Trump, cunoscut pentru politica lui antiimigraţie.

"Este trist să vezi ce se întâmplă acolo. Mii de oameni au dat buzna în ţară. Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva", spune Donald Trump, preşedintele SUA.

Peste 5.000 de imigranţi încă se află în Ceuta

La sfârşitul lui iulie, 72.000 de imigranţi au luat cu asalt Ceuta, un teritoriu spaniol aflat în Africa. Cei mai mulţi s-au căţărat pe garduri sau au trecut înot, iar cel puţin 90 dintre ei au murit când încercau să ajungă pe teritoriul european. Peste 5.000 de oameni sunt şi acum în Ceuta. Dorm pe străzi sau în tabere improvizate spre disperarea spaniolilor care spun că nu se mai simt în siguranţă.

"Am avut o viață și ne-au luat-o, iar noi o vrem înapoi. Toţi locuitorii Ceutei vor ca aceşti invadatori să plece acasă", spun oamenii.

Criza a provocat şi tensiuni diplomatice la nivel european. Guvernul de la Roma a reintrodus controalele la graniţe pentru sosirile din Spania, măsură adoptată în oglindă şi de Madrid.