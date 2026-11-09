Să ai casă în Cluj a ajuns un vis mai mare decât în cartierele scumpe din București. Un apartament obișnuit, care nici măcar nu e în centru, costă acum mai mult decât unul în Sectorul 1. Cu banii ceruți pe două camere în Cluj, în Capitală îți cumperi casă într-o zonă de top și îți mai rămân şi bani în buzunar.

În Cluj, un apartament dintr-un cartier obișnuit costă acum cât unul dintr-o zonă de lux a Capitalei. <CG1> Metrul pătrat a ajuns, în medie, la 3.000 de euro.

Un apartament de 51 mp cu dormitor, bucătărie compartimentată separat şi un living destul de generos, amplasat într-un cartier nici foarte central, dar nici la periferie, se vinde cu 200.000 de euro.

"Motivul pentru care preţul în Cluj Napoca este mai mare este dat de faptul că piaţa clujeană este mai compactă, cererea este mare şi oferta este redusă.", explică Sorin Sucala, agent imobiliar în Cluj.

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În București, prețul mediu e de 2.100 de euro pe metru pătrat, cu 900 de euro mai puțin decât în Cluj. Nici cel mai scump sector al Capitalei nu ține pasul: metrul pătrat costă în medie 2.900 de euro.

Un apartament cu două camere, în sectorul 1 din Capitală, unul dintre cartierele scumpe ale Bucureștiului, unde prețurile locuințelor sunt peste media orașului este aproximativ 140.000 euro.

"Există şi 5.000 euro pe mp în Bucureşti, ultracentral, bloc nou, dar avem şi spre Militari, care este undeva la 1.250 de euro pe mp util.", precizează Alexandru Adam, agent imobiliar în Bucureşti.

"Destul de mari, e destul de complicat, mai ales că sunt şi studentă.", spune o tânără.

Diferența se vede cel mai bine în metri pătrați. Cu 150.000 de euro, în Cluj îți iei cam 50 de metri pătrați, iar în București aproximativ 70. În Teleorman, județul cu cele mai mici prețuri, aceiași bani ajung pentru o casă de 150 de metri pătrați. Asta înseamnă de trei ori mai mult spațiu decât în Cluj.

"Focusul rămâne tot pe Capitală, că aici sunt oportunităţile cele mai mari, doar că distribuţia şi dimensiunea, suprafaţa Bucureştiului plus zonele periurbane este mai generoasă decât ce există la Cluj.", explică Adrian Vascu, preşedinte Asociaţia Evaluatorilor.

Indiferent de oraș, cumpărătorii încearcă să negocieze prețul cerut de proprietari.

"Marja de negociere nu a fost foarte mare, undeva la 5%, maxim 10%, dacă e să luăm o medie. Pentru că oamenii au înţeles că ofertele foarte ridicate comparativ cu cât sunt preţurile pe piaţă îi fac să nu fie atractivi şi să nu sune nimeni.", adaugă Adrian Vascu.

Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu aproape 5 la sută în octombrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.