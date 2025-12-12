Jurnaliștii cotidianului italian La Repubblica se află vineri în grevă, în semn de protest față de preluarea anunțată a ziarului și a grupului editorial GEDI de către un grup elen, potrivit AFP, informează Agerpres.

Jurnaliștii La Repubblica, în grevă. Cotidianul, cumpărat de cel mai mare grup media din Grecia - Sursa: Website La Repubblica

GEDI este unul dintre cele mai importante grupuri media din Italia și deține două cotidiene naționale, La Repubblica (orientare de stânga) și La Stampa (centru-stânga), precum și platforma HuffPost Italia și postul de radio Radio Deejay.

Redacția La Repubblica avertizează: "Suntem gata pentru o luptă acerbă"

Miliardarul John Elkann, moștenitorul familiei Agnelli și proprietar al GEDI prin holdingul Exor, se află în "discuții avansate" pentru vânzarea grupului către Antenna, compania media a armatorului grec Minos Kyriakou. Informația a fost confirmată de jurnaliștii de la La Stampa, care au declanșat, la rândul lor, o grevă joi.

Într-un comunicat, redacția La Repubblica a transmis că este pregătită "pentru o luptă acerbă" în apărarea drepturilor angajaților și a identității editoriale a publicației, exprimând îngrijorări legate de cesionarea către un grup străin „fără experiență pe piața editorială italiană” și al cărui proiect industrial este, deocamdată, necunoscut.

Potrivit jurnaliștilor de la La Stampa, cotidianul torinez nu se află însă printre publicațiile de interes ale grupului elen. În aceste condiții, Antenna ar urma să identifice un cumpărător separat pentru La Stampa înainte de finalizarea tranzacției, estimată să aibă loc în aproximativ două luni.

Anunțul privind vânzarea a două dintre ultimele mari cotidiene italiene a generat reacții puternice în mediul politic și public. Președinta Partidului Democrat, Elly Schlein, s-a declarat "extrem de preocupată" de riscul slăbirii sau chiar destructurării "unui bastion fundamental al democrației".

Din partea guvernului, președintele Senatului, Ignazio La Russa, a subliniat că proprietarii au dreptul de a vinde publicațiile, dar că nici vechii, nici noii acționari nu pot impune o linie editorială unică redacțiilor și jurnaliștilor, potrivit agenției AGI.

Site-ul La Repubblica, neactualizat până sâmbătă dimineață

Președinția Consiliului Italian urmează să se întâlnească vineri cu directorii GEDI pentru a obține detalii suplimentare despre această operațiune.

Site-ul cotidianului La Repubblica nu va fi actualizat până sâmbătă, 13 decembrie, la ora 7:00, potrivit unei informări afișate pe platforma online a publicației, ca urmare a grevei declanșate de jurnaliștii redacției, în semn de protest față de preluarea anunțată a grupului editorial GEDI de către un grup elen.

