Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Moment emoţionant în timpul grevelor din Italia. Octav Stroici, românul mort pe şantier, omagiat la Roma

Omagiu la Roma pentru Octav Stroici, românul mort pe un şantier în luna noiembrie. Cel mai mare sindicat italian a depus o coroană de flori la Torre dei Conti, lângă portretul suceveanului. Momentul emoţionant a avut loc în timpul unei greve generale în marile oraşe ale ţării. Toate sectoarele au cerut condiţii mai sigure şi pensionare la vârsta de 60 de ani pentru muncitorii din construcţii.

de Redactia Observator

la 12.12.2025 , 20:56

Zeci de mii de persoane au ieşit vineri pe străzile din Italia pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând perturbări în transporturi şi alte servicii publice, informează Reuters şi DPA.

Sindicatul CGIL a estimat că 61% din toţi lucrătorii din sectoarele public şi privat s-au alăturat grevei, în timp ce peste 500.000 au participat la marşurile din principalele oraşe. CGIL are 5 milioane de membri, din care jumătate sunt pensionari.

"Majoritatea lucrătorilor care menţin funcţională această ţară nu sunt de acord cu bugetul acestui guvern şi nu îl vor accepta", a afirmat liderul CGIL, Maurizio Landini, care a participat la un marş în Florenţa.

Articolul continuă după reclamă

CGIL şi alte organizaţii sindicale au criticat planurile bugetare ce prevăd creşteri de cheltuieli şi cer investiţii suplimentare în educaţie şi sănătate şi măsuri pentru sprijinirea salariilor şi a pensiilor.

Guvernul Meloni susţine că bugetul, al cărui proiect a fost bine primit de pieţele financiare şi agenţiile de rating, va consolida finanţele publice ale Italiei.

Unele sondaje de opinie recente arată însă un declin în popularitatea guvernului şi o uşoară ascensiune a opoziţiei de centru-stânga. Următoarele alegeri parlamentare din Italia vor avea loc în 2027.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

italia roma roman greva
Înapoi la Homepage
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Ştiri externe » Moment emoţionant în timpul grevelor din Italia. Octav Stroici, românul mort pe şantier, omagiat la Roma