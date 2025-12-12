Omagiu la Roma pentru Octav Stroici, românul mort pe un şantier în luna noiembrie. Cel mai mare sindicat italian a depus o coroană de flori la Torre dei Conti, lângă portretul suceveanului. Momentul emoţionant a avut loc în timpul unei greve generale în marile oraşe ale ţării. Toate sectoarele au cerut condiţii mai sigure şi pensionare la vârsta de 60 de ani pentru muncitorii din construcţii.

Zeci de mii de persoane au ieşit vineri pe străzile din Italia pentru a protesta împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale guvernului condus de Giorgia Meloni, provocând perturbări în transporturi şi alte servicii publice, informează Reuters şi DPA.

Sindicatul CGIL a estimat că 61% din toţi lucrătorii din sectoarele public şi privat s-au alăturat grevei, în timp ce peste 500.000 au participat la marşurile din principalele oraşe. CGIL are 5 milioane de membri, din care jumătate sunt pensionari.

"Majoritatea lucrătorilor care menţin funcţională această ţară nu sunt de acord cu bugetul acestui guvern şi nu îl vor accepta", a afirmat liderul CGIL, Maurizio Landini, care a participat la un marş în Florenţa.

CGIL şi alte organizaţii sindicale au criticat planurile bugetare ce prevăd creşteri de cheltuieli şi cer investiţii suplimentare în educaţie şi sănătate şi măsuri pentru sprijinirea salariilor şi a pensiilor.

Guvernul Meloni susţine că bugetul, al cărui proiect a fost bine primit de pieţele financiare şi agenţiile de rating, va consolida finanţele publice ale Italiei.

Unele sondaje de opinie recente arată însă un declin în popularitatea guvernului şi o uşoară ascensiune a opoziţiei de centru-stânga. Următoarele alegeri parlamentare din Italia vor avea loc în 2027.

