Kelemen Hunor, întâlnire cu Peter Magyar. Ce spune noul premier ungar despre maghiarii din Transilvania

Viitorul premier din Ungaria, Péter Magyar, anunţă, marţi, că s-a întâlnit la Budapeste cu Kelemen Hunor şi că au convenit să lase trecutul deoparte, dar şi ca UDMR să nu mai intervină pe viitor în lupta politică din Ungaria. Guvernul TISZA şi UDMR vor colabora, iar maghiarii din Transilvania vor continua să beneficieze de ajutor, însă Peter Magyar cere transparenţă pentru utilizarea fondurilor.

Peter Magyar anunţă, marţi, printr-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit cu Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. Potrivit viitorului premierul maghiar, cei doi au convenit că Guvernul TISZA şi UDMR, iar UDMR ar urma să nu mai intervină pe viitor în lupta politică din Ungaria.

Ce spune noul premier ungar despre maghiarii din Transilvania

"De asemenea, am convenit că neregulile întâlnite în votul prin corespondenţă în timpul alegerilor parlamentare din 2026 ar trebui investigate şi că regulile de vot ar trebui revizuite pentru viitor pentru a preveni posibile fraude electorale. De asemenea, i-am indicat preşedintelui că drepturile dobândite ale maghiarilor din Transilvania vor continua să fie păstrate şi că aceştia pot conta pe sprijinul ţării mamă în toate, dar, în acelaşi timp, aşteptarea noastră fundamentală în ceea ce priveşte subvenţiile este transparenţa şi responsabilitatea, precum şi respectarea deplină a cerinţelor legale maghiare şi române", a mai transmis viitorul premier din Ungaria.

Articolul continuă după reclamă

Acesta anunţă că se vor analiza retrospectiv subvenţiile acordate în ultimul deceniu. "De asemenea, am convenit cu preşedintele că, după formarea Guvernului TISZA, vom continua consultările atât la nivel politic, cât şi la nivel de experţi", a mai transmis Peter Magyar. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, luni seară, că va avea o întâlnire Peter Magyar şi că acesta l-a invitat la Budapesta. Kelemen Hunor a explicat că este de preferat ca reprezentanţii comunităţii maghiare din România să aibă o relaţie constructivă şi corectă cu Guvernul Ungariei şi s-a arătat convins că asta va fi natura relaţiei cu Magyar.

În 13 aprilie, Peter Magyar, al cărui partid a câştigat alegerile cu o majoritate zdrobitoare, a anunţat că a vorbit cu Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, cu care va continua discuţiile la Budapesta. Kelemen Hunor, care anunţa în luna februarie că-l susţine pe Viktor Orban, a precizat că UDMR nu are de ce să-şi pună cenuşă în cap deoarece a făcut şi a spus exact ce-şi doresc maghiarii din Transilvania.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, i-a transmis o scrisoare către Peter Magyar, în care i-a cerut noului lider politic din Ungaria să investigheze banii publici trimişi din bugetul Ungariei în România, în numele ”investiţiilor” pentru comunităţile maghiare, el arătând că sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat reţele de influenţă politică şi propagandă pro-Viktor Orban.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰