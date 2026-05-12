Pe scena politică, criza e departe de un deznodământ. Un premier tehnocrat pare să fie soluţia găsită de Nicuşor Dan. PSD şi UDMR ar fi de acord cu această propunere, doar că liderii PNL şi USR resping din start ideea, pentru că, spun ei, prim-ministrul tehnocrat nu ar avea autoritate politică.

Varianta unui nou guvern format de vechea coaliţie PNL-PSD-USR-UDMR, cu un premier tehnocrat în frunte, pare scenariul preferat şi de preşedintele ţării.

"Este un scenariu care are şanse, da. [Aveţi deja în minte variante de premieri tehnocraţi?] În mintea mea, da. Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care... dacă va exista o formulă majoritară pentru asta", a spus preşedintele României, Nicuşor Dan.

De ce PNL şi USR resping ideea unui premier tehnocrat

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Trebuie unul care ştie să gestioneze criza politică şi criza guvernamentală […] Vorbim despre o personalitate, nu trebuie să fie lider de partid neapărat. O personalitate care poate să conducă, să gestioneze. E bine să cunoască politica, regulile din lumea politică", a spus liderul UDMR, Kelemen Hunor.

"Asta nu excludem, am spus că trebuie să ştie şi puţină politică. […] Deocamdată nu avem o variantă care poate să fie spusă", a punctat vicepreşedintele PSD, Marian Neacşu.

Liberalii nu agreează ideea.

"PNL nu va face parte din niciun Guvern alături de PSD. Indiferent că este premier tehnocrat. Câtă vreme PSD este în Guvern, PNL nu poate face parte din acel Guvern", a spus preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, crede că oricum noul premier ar trebui să fie unul de sacrificiu.

"Vom fi cu toţii de acord că următorul Guvern nu va avea o viaţă de 2 ani jumate. Va avea o viaţă de 8, 9, 10 luni. Trebuie să trecem de PNRR, SAFE, să avem Bugetul pe 2027 şi să menţinem deficitul la ţinta asumată", a mai spus Kelemen Hunor.

Nicuşor Dan nu vrea să facă experimente cu viitorul Guvern

Preşedintele Nicuşor Dan a avertizat că nu vrea să facă experimente cu viitorul Guvern şi se aşteaptă ca liderii politici să îşi menţină poziţiile de până acum. Şeful statului spune că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat, din nou, premier doar dacă va demonstra că poate strânge o nouă majoritate în Parlament.

"Pentru oricare din propunerile de Guvern întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate", au fost spusele lui Nicuşor Dan.

Liderul PNL a exclus însă o majoritate cu PSD sau cu partidele suveraniste, dar a lăsat deschisă varianta unui Guvern minoritar.

Şeful statului va chema partidele la consultări joi, sau cel mai târziu luni. La discuţii va participa şi AUR, dar Nicuşor Dan anunţă că va desemna doar un premier pro-occidental.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰