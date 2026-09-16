Kievul anunţă o ofensivă totală în Doneţk, operaţiunea "Vivaldi": "Vor fi veşti bune"

Un general ucrainean a afirmat că o ofensivă este în curs de desfăşurare de mai multe zile la nord de oraşul Liman, în regiunea Doneţk (est), o operaţiune menită, potrivit analiştilor militari, să reducă presiunea rusă asupra oraşelor-cheie Sloviansk şi Kramatorsk, relatează AFP, citată de Agerpres.

Într-o înregistrare video publicată marţi, generalul Andrii Bileţki, comandantul Corpului 3 de armată, a afirmat că operaţiunea denumită Vivaldi a permis pentru moment eliberarea a peste 10 km pătraţi şi "curăţarea" a 75 km pătraţi, unde se infiltraseră unităţi ruse. "Datorită unei planificări minuţioase şi eroismului soldaţilor Corpului 3 de armată, o lovitură dură a fost dată capacităţilor de luptă ale armatelor 20 şi 25 interarme ale Federaţiei Ruse", a afirmat el.

Care e scopul operaţiunii "Vivaldi"

AFP nu a putut confirma aceste informaţii dintr-o sursă independentă. Potrivit mai multor analişti militari, această operaţiune este destinată să neutralizeze o porţiune de teren controlată de ruşi de aproximativ 15 km lăţime la nord de oraşul Liman şi la 30 km nord de oraşul-cheie Sloviansk.

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Într-o notă publicată la 12 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a explicat că, dacă armata rusă ar reuşi să extindă această poziţie, ea ar putea realiza o încercuire din nord a oraşelor Sloviansk şi Kramatorsk, cele două principale oraşe din regiunea Doneţk care se află în continuare sub controlul Kievului.

În ultimele zile, mai mulţi observatori militari ruşi şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu ofensiva ucraineană în acest sector. Canalul analiştilor militari ruşi Rîbari a indicat duminică că lupte continuă în localităţi din nordul şi sudul acestei porţiuni de teren. "Informaţiile despre amploarea progresului forţelor armate ucrainene rămân contradictorii", mai susţine acest canal.

"Cu toate acestea, mici grupuri adverse (ucrainene) continuă să ajungă cel puţin la râul Jerebeţ", la limita acestei pungi de lângă Liman, afirmă Rîbari. Generalul ucrainean Andrii Bileţki a afirmat că "numeroase informaţii circulă acum" despre acţiunile din sectorul respectiv, indicând că "obiectivul ultim al operaţiunii" este eliberarea întregului teritoriu până la malurile râului menţionat. "Dar operaţiunea noastră se numeşte Vivaldi şi, este binecunoscut, că Vivaldi are patru anotimpuri. Iar acesta este doar primul (...) Vor fi veşti bune, dar deocamdată, acţiunile noastre necesită tăcere", a mai spus el.