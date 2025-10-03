Kovesi: "Frauda cu fonduri europene este răspândită în toate statele UE. Nu există ţară fără corupţie"

Laura Codruța Kovesi a avertizat că fondurile agricole și alte subvenții UE alimentează corupția în întreaga Uniune. Şefa Parchetului European (EPPO) susţine că toate statele sunt afectate de corupție și fraudă financiară.

Un uriaș scandal de fraudare a UE cu sute de milioane de euro a zguduit Atena în acest an, după ce numeroși greci au încasat necuvenit subvenții agricole pentru terenuri pe care nu le dețineau sau pentru activități agricole pe care nu le desfășurau. Mai mulți miniștri și secretari de stat au demisionat din cauza presupusei lor implicări în acest scandal, potrivit Mediafax.

Dar șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a declarat într-un interviu pentru Politico faptul că Grecia este departe de a fi un caz izolat.

"Nu aș spune că Grecia e foarte diferită. Am observat fraude cu subvențiile în aproape toate statele membre, diferența este doar de cantitate și de numărul cazurilor", a spus șefa EPPO.

"În Grecia am descoperit că activitatea criminală a fost comisă într-un mod foarte sistematic și foarte bine organizat, cu implicarea unor oficiali de rang înalt. Dar vedem aceleași lucruri și în alte state membre", a adăugat Laura Codruța Kovesi.

Subvențiile agricole generoase ale Uniunii Europene sunt o țintă tentantă pentru schemele de corupție, întrucât reprezintă o treime din întregul buget al UE.

Kovesi a dezvăluit într-o conferință de presă că a primit o scrisoare de la un fermier grec care reclama faptul că agricultorii onești au fost excluși de la fonduri, deoarece alții recurgeau la mită.

"Trebuie să vorbim despre asta: despre cum fermierii cinstiți nu au avut acces", a spus Laura Codruța Kovesi.

Mecanismul de Redresare, noua țintă a crimei organizate

Un alt obiectiv major al Kovesi este Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), creat după pandemia de coronavirus pentru a distribui sume uriașe de bani în sprijinul relansării economice.

"Acum avem aceste fonduri MRR. Evident, crima organizată și-a mutat atenția acolo pentru că poate face bani", a spus Kovesi pentru Politico.

Fosta șefă a DNA vrea o echipă mai mare, atât la Atena, cât și în alte părți. A solicitat mai mulți procurori europeni delegați care să lucreze la anchete transfrontaliere privind infracțiuni legate de bugetul UE, precum și investigatori financiari naționali dedicați, din poliție, vamă și administrațiile fiscale, care să lucreze exclusiv pe dosarele EPPO.

"Nu există țară curată. Toate statele sunt afectate de corupție și fraudă financiară", a spus şefa EPPO.

