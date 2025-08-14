Kremlin: Putin și Trump nu vor semna documente la finalul summitului din Alaska

Ktemlinul a anunţat joi că nu se așteaptă semnarea de documente în urma summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin din Alaska. Declaraţia a fost făcută de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

Întrebat insistent despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Putin, care începe vineri, 15 august, de la ora 22:30, la baza Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, purtătorul de cuvânt al președintelui rus a îndemnat să nu se tragă concluzii pripite.Nu se așteaptă semnarea niciunui document la final, a transmis Kremlinul.

"Deocamdată, desigur, ar fi o mare greșeală să ne grăbim și să încercăm să prezicem rezultatul. Având în vedere că va exista o conferință de presă comună, președintele, desigur, va prezenta înțelegerile și acordurile la care se va reuși să se ajungă", a subliniat purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

Trump ar putea presiune asupra lui Putin pentru a obţine o încetare a focului necondiţionată

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele Trump ar putea să pună presiune pe Putin, pentru a obţine un angajament de încetare a focului necondiţionată în Ucraina ca prim gest de bunăvoinţă care să ducă la pace, relatează EFE. Potrivit mai multor articole apărute în presa americană, preşedintele Donald Trump ar fi înclinat să încerce să obţină un angajament de încetare a focului ca marea realizare a summitului cu Vladimir Putin.

Ziarul The New York Post, care citează surse de la Casa Albă, a afirmat că, potrivit consilierilor preşedintelui Donald Trump, ar fi considerat un succes obţinerea unui angajament de încetare a focului din partea preşedintelui Putin înaintea unor discuţii de pace la care să participe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Conform participanţilor la întâlnirea pe care preşedintele SUA a avut-o miercuri cu lideri europeni şi cu preşedintele Ucrainei, Donald Trump a sugerat că prioritatea sa principală în întâlnirea de la Anchorage va fi obţinerea unei încetări necondiţionate a focului în Ucraina.

"Acesta este un moment care îi poate defini moştenirea. Dacă Trump rămâne ferm şi insistă asupra unei încetări a focului înainte de a exista discuţii (de pace), insistă ca în discuţii să se includă partenerii europeni şi ca discuţiile să conţină garanţii de securitate, poate obţine ceva care să îi aducă Premiul Nobel pentru Pace", a estimat joi senatorul democrat Richard Blumenthal.

Trump l-a avertizat miercuri pe Putin că riscă "consecinţe foarte grave" dacă nu se ajunge la o încetare a focului

Donald Trump l-a avertizat miercuri pe Vladimir Putin că Rusia riscă să se confruntă cu "consecinţe foarte grave" dacă nu se ajunge la o încetare a focului, deşi a asigurat că principalul său obiectiv în cadrul aşteptatei întâlniri este să îl asculte pe preşedintele Rusiei şi să vadă ce progrese pot fi realizate în întâlniri ulterioare.

Joi, preşedintele Rusiei a declarat că apreciază eforturile "energice" şi "sincere" ale liderului american de a pune capăt războiului din Ucraina şi a considerat că la summitul din Alaska s-ar putea discuta un acord privind "controlul armelor strategice" nucleare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰