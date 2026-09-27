Orașul unde o casă costă cât o mașină. Afacerea înfloreşte mai mult vara

O locuință la malul mării în Italia nu mai este un lux inaccesibil: în San Pietro Vernotico, un oraș din provincia Brindisi, prețul mediu al caselor a coborât la doar 544 de euro pe metru pătrat.

Orașul unde o casă costă cât o mașină. Afacerea înfloreşte mai mult vară - Google Street View

Case la mare în Italia pot fi găsite și la prețuri surprinzător de mici. În San Pietro Vernotico, un oraș din provincia Brindisi, prețul mediu al locuințelor a coborât la doar 544 de euro pe metru pătrat. Piața caselor de vacanță de pe litoralul italian rămâne foarte activă, potrivit Grazia.it, care citează un raport al Grupului Tecnocasa. Cererea vine tot mai mult și din partea străinilor. Ponderea tranzacțiilor încheiate de aceștia a crescut de la 13,5% în 2023 la 15,7% în 2024.

Închirierile de vară împing prețurile în sus

Mulți cumpărători achiziționează case la mare doar pentru a le închiria pe termen scurt turiștilor. În stațiuni precum Riccione, o săptămână în august poate ajunge la aproximativ 2.000 de euro. Astfel, numeroși proprietari au devenit mici antreprenori în turism.

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Acolo unde cresc chiriile de vară, cresc și prețurile de vânzare. În majoritatea stațiunilor cunoscute, valorile locuințelor au urcat.

Orașul cu cele mai ieftine case de pe litoral

Există însă și excepții. San Pietro Vernotico, din provincia Brindisi, are cel mai mic preț mediu dintre localitățile de coastă din Italia. Metrul pătrat costă aici, în medie, 544 de euro.

Asta înseamnă că o casă la mare poate costa cât o mașină mică. Grazia.it, citat de Mediafax, avertizează totuși că sunt necesare calcule suplimentare pentru a vedea unde este adevărata afacere.

Calabria, singura regiune unde prețurile scad

Calabria este singura regiune în care valorile locuințelor din stațiunile de pe litoral au scăzut. În a doua jumătate a anului 2024, scăderea a fost de 1,4%.

În provincia Crotone, prețurile au coborât cu 8,3%, iar în provincia Catanzaro cu 4,7%. La Cosenza, scăderea a fost de doar 0,8%.