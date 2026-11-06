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Accident cu un autobuz şcolar în Franţa: 2 morţi și 16 răniţi, din care trei în stare gravă

Accident cu un autobuz şcolar în Franţa: 2 morţi și 16 răniţi, din care trei în stare gravă Accident autocar Franta - Profimedia Galerie (3)
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Editor M.P. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.11.2026, 13:13 | Modificat la 06.11.2026, 13:27

Un accident cu un autobuz şcolar în care au fost implicate zeci de persoane a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 7:00, la sud de Bourg-en-Bresse. Bilanțul provizoriu arată că două persoane au murit, alte trei sunt în stare critică, iar 13 sunt rănite ușor.

Un accident în care a fost implicat un autobuz de transport interurban s-a produs vineri dimineață, 6 noiembrie, în localitatea Lent, din estul Franței, în apropiere de Elveția. În total, autocarul transporta  43 de persoane, din care 15 copii. Autoritățile au activat planul de protecție civilă, iar sala festivă a fost deschisă pentru primirea și adăpostirea persoanelor afectate.

Adulţi şi copii în autobuz

Primarul localității Lent a declarat că autobuzul a ieșit de pe carosabil, a ajuns într-un șanț și s-a izbit de un copac. Potrivit edilului, în vehicul se aflau adulți, liceeni și o fetiță de 7 ani. "Este posibil să nu fi fost un autobuz exclusiv școlar", a precizat acesta.

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Accidentul s-a produs în zona localității Lent, din departamentul Ain, la sud de orașul Bourg-en-Bresse, potrivit presei franceze. Primele informații arată că autobuzul a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un șanț.

Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că se deplasează la locul accidentului. Autoritățile locale au mobilizat echipele de intervenție pentru gestionarea situației și acordarea ajutorului persoanelor afectate.

Circumstanțele producerii accidentului sunt în curs de stabilire.

M.P.
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