Accident cu un autobuz şcolar în Franţa: 2 morţi și 16 răniţi, din care trei în stare gravă

Un accident cu un autobuz şcolar în care au fost implicate zeci de persoane a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 7:00, la sud de Bourg-en-Bresse. Bilanțul provizoriu arată că două persoane au murit, alte trei sunt în stare critică, iar 13 sunt rănite ușor.

Un accident în care a fost implicat un autobuz de transport interurban s-a produs vineri dimineață, 6 noiembrie, în localitatea Lent, din estul Franței, în apropiere de Elveția. În total, autocarul transporta 43 de persoane, din care 15 copii. Autoritățile au activat planul de protecție civilă, iar sala festivă a fost deschisă pentru primirea și adăpostirea persoanelor afectate.

Adulţi şi copii în autobuz

Primarul localității Lent a declarat că autobuzul a ieșit de pe carosabil, a ajuns într-un șanț și s-a izbit de un copac. Potrivit edilului, în vehicul se aflau adulți, liceeni și o fetiță de 7 ani. "Este posibil să nu fi fost un autobuz exclusiv școlar", a precizat acesta.

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Accidentul s-a produs în zona localității Lent, din departamentul Ain, la sud de orașul Bourg-en-Bresse, potrivit presei franceze. Primele informații arată că autobuzul a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un șanț.

Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că se deplasează la locul accidentului. Autoritățile locale au mobilizat echipele de intervenție pentru gestionarea situației și acordarea ajutorului persoanelor afectate.

Circumstanțele producerii accidentului sunt în curs de stabilire.