Un nou protest uriaş paralizează Franţa. Peste 600.000 de oameni, studenţi, angajaţi din sectorul public şi privat au ieşit în stradă nemulţumiţi de salariile mici şi costul ridicat al vieţii. Mai multe curse feroviare au fost anulate şi zeci de licee au fost închise. În mai multe oraşe, inclusiv în Paris, protestele au degenerat, iar jandarmii au intervenit în forţă.

Au fost iarasi lupte de stradă la paris intre jandarmi şi protestatari. Forţele de ordine au intervenit în forţă şi au încercat să spargă protestul. Jandarmii spun că au fost nevoiţi să recurgă la violenţă, după ce mai mulţi indivizi mascaţi ar fi comis acte de vandalism. Magazinele de lux şi-au baricadat vitrinele cu paleţi de lemn, iar peste 70.000 de jandarmi şi poliţişti au fost mobilizaţi la nivel naţional.

Sindicaliştii ameninţă cu proteste şi în următoarele săptămâni

Turnul Eiffel, cel mai vizitat monument din lume, a fost închis, iar haos în gările din oraş a fost haos. O mie de şcoli riscă să se închidă, după ce mai mulţi profesori au anunţat că se alătură mişcării studenţeşti. Şi in Lyon, peste 55.000 de oameni şi-au strigat nemulţumirile pe stradă. si aici protestul a escaladat, iar forţele de ordine au intervenit în forţă, după ce o maşină a fost incendiată, iar jandarmii au fost loviti cu sticle si pietre. În Nantes, jandarmii au folosit gaze lacrimogene chiar într-o piaţă în care mai mulţi oameni luau micul dejun. clientii au fost nevoiţi să fugă de la mese şi să se protejeze.

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Sindicatele cer o creştere a salariilor şi o reviziuire completă a măsurilor de austeritate propuse de guvern. Sindicaliştii ameninta cu proteste şi în următoarele săptămâni.