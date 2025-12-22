Video La un pas de tragedie pe cerul Franţei. Un avion de pasageri, obligat să aterizeze după 37 de minute
Sperietură în prag de sărbători pentru pasagerii unui avion care a decolat din Paris.
După numai 37 de minute de zbor, aeronava, care urma să ajungă la Ajaccio, a aterizat de urgenţă la Lyon din cauza unei probleme tehnice.
Oamenii au vorbit au vorbit, însă, despre o aripă în flăcări şi despre vibrații puternice. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar pasagerii au ajuns în siguranţă la destinaţia finală.
