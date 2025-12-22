Antena Meniu Search
Video La un pas de tragedie pe cerul Franţei. Un avion de pasageri, obligat să aterizeze după 37 de minute

Sperietură în prag de sărbători pentru pasagerii unui avion care a decolat din Paris.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 08:57
După numai 37 de minute de zbor, aeronava, care urma să ajungă la Ajaccio, a aterizat de urgenţă la Lyon din cauza unei probleme tehnice.

Oamenii au vorbit au vorbit, însă, despre o aripă în flăcări şi despre vibrații puternice. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar pasagerii au ajuns în siguranţă la destinaţia finală.

