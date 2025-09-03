Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, foşti premieri ai României, au stat alături de Vladimir Putin şi Kim Jong Un, în poza de grup a preşedintelui chinez, Xi Jinping, înainte de cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. Liderul din Beijing a prezidat o paradă care a prezentat arsenal de ultimă generaţie îmbogăţit cu inteligenţă artificială.

Adrian Năstase, soţia sa, Dana, şi Viorica Dăncilă au acceptat invitaţia de a lua parte la grandioasa paradă organizată la 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei, în Al Doilea Război Mondial.

Nicuşor Dan, preşedintele României: Sunt două persoane fizice, în libertate (n.r. - râde), care nu au acţionat în numele statului român. Nu afectează imaginea României, sunt persoane fizice

Oana Ţoiu, ministra Afacerilor Externe: Prezenţa în fotografie alături de Vladimir Putin nu reprezintă, în acest moment, interesele românilor. De altfel, nici nu susţinem această decizie. România a ales cu totul altă cale. România a primit invitaţie oficială la această paradă, dar niciunul dintre membrii Guvernului nu poate reprezenta România alături de Vladimir Putin

Fosta şefă a Guvernului, Viorica Dăncilă, a explicat că a fost invitată ca fost premier care a susţinut relaţiile bune cu China.

Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României: Am fost invitată de preşedintele XI Jinping. Eu sunt foarte onorată că m-a invitat preşedintele Chinei, o ţară foarte puternică. Este o invitaţie în calitatea mea de fost premier şi un om care care a avut o relaţie bună şi cu China şi cu SUA şi cu alte state ale lumii. Eu cred că abordarea este într-un fel greşită, pentru că eu cred că noi trebuie să avem relaţii de dezvoltare cu toate statele puternice. Eu nu am vorbit cu Vladimir Putin, nu am vorbit cu nimeni. Singura interacţiune a fost cu preşedintele Xi Jinping şi soţia domniei sale. Vizita mea este una privată, nu în numele unei instituţii

Cei doi foşti premieri PSD au întreținut relații solide cu ţara asiatică în mandatele lor. Adrian Năstase a făcut închisoare după ce a primit mită produse din China, de la fostul consul din Beijing, iar soția lui este fiica fostului ambasador de pe vremea lui Nicolea Ceaușescu în China.

Actualul preşedinte PSD a evitat să critice apariţia foştilor premieri social-democraţi alături de Putin.

Sorin Grindeanu, preşedinte PSD: E opțiunea dânșilor, opțiunea personală. Opinia PSD o știți. E pro-europeană. Eu, dacă aș fi fost în locul lor, probabil, nu probabil, în mod sigur aș fi evitat asemenea situații

Adrian Năstase a răspuns ironic, pe blogul lui: "Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanţa memoriei în politica externă".

Istoricul şi analistul politic Armand Goşu crede că vizita celor doi foşti premieri ar putea indica un interes propagandistic al Beijingului.

Armand Goşu, analist politic: Şi ei pot fi utilizaţi ca un canal pentru diverse mesaje. Adunarea aia nu e foarte onorabilă. Ai Putin acolo, ai dictatori, regimuri autoritare, lideri care căsăpesc opoziţia sau propria populaţie. Nu cred că trebuie să ne inflamăm. Sentimentele familiei Năstase le ştiam, relaţiile speciale pe care ambasada le are cu PSD le ştiam. Pe mine mă miră absenţa domnului Ponta

Parada militară la care au fost invitaţi să asiste Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă a fost un mesaj adresat Europei. Flancat de Vladimir Putin şi Kim Jong-un, preşedintele Chinei a prezentat, în premieră, cele mai noi echipamente militare ale ţării sale. Printre ele, rachetele balistice intercontinentale, rachete anti-navă, drone maritime uriaşe şi lasere anti-dronă. Rachetele hipersonice ating viteze de peste 5 Mach şi sunt greu de egalat de orice armă ar avea Statele Unite sau aliații lor. Lupii-robot, aşezaţi pe vehiculele blindate, au atras şi ei atenţia şi sunt văzuţi drept arma viitorului în conflictele armate.

Zeci de mii de militari, bărbaţi şi femei, au defilat o oră şi jumătate în faţa a 50.000 de spectatori.

Demonstraţia de forţă a fost completată de mesajul preşedintelui Chinei. Beijingul vrea să fie perceput ca un adversar militar formidabil pentru Statele Unite, care, sprijinit de lideri mondiali, poate contesta puterea Occidentului.

Xi Jinping, preşedintele Chinei: Poporul chinez este un popor care nu se teme de violență, este independent și puternic. Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace și război, dialog și confruntare

Pentru Uniunea Europeană şi Statele Unite, cel mai mare motiv de îngrijorare nu îl reprezintă arsenalul Chinei, ci apropierea istorică dintre Vladimir Putin, Xi Jinping şi Kim Jong-un. Rusia, China şi Coreea de Nord au, împreună, o putere militară superioară Alianţei Nord-Atlantice.

NATO, format din 32 de ţări, are, acum, trei milioane şi jumătate de militari activi, în timp ce Rusia, China şi Coreea de Nord ar strânge, la apel, cu un milion mai mulţi. Alianţa dispune de puţin peste 14 mii de tancuri, în timp ce axa Moscova-Beijing-Phenian se poate baza pe aproape 17 mii de vehicule blindate. NATO este, însă, în superioritate aeriană, cu aproape cinci mii de avioane şi elicoptere de luptă, în timp ce tabăra ruso-chinezo-coreeană adună doar 3.200. Clasamentul se inversează din nou la capitolul arme nuclere. 4 mii 400 de focoase pentru Alianţă, în timp ce doar Rusia are cinci mii 500.

După parada militară, dictatorul comunist din Coreea de Nord a discutat cu Vladimir Putin şi i-a promis sprijin total în războiul din Ucraina.

Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord: Dacă există ceva ce pot face pentru dumneavoastră și pentru poporul Rusiei, consider că este o datorie frăţească să-mi asum această responsabilitate

Preşedinţii din Rusia, China şi Coreea de Nord au vorbit şi despre noile tehnologii care le-ar putea permite să trăiască 150 de ani.

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei: Organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot deveni din ce în ce mai tineri și chiar pot atinge nemurirea

La Casa Albă, Donald Trump a răbufnit când a văzut imaginile şi i-a transmis un mesaj liderului chinez: "Vă rog să transmiteţi cele mai calde urări ale mele lui Vladimir Putin şi Kim Jong Un, în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii".

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt Kremlin: Nimeni nu pune la cale nicio conspirație, nimeni nu are dorința sau timpul pentru aşa ceva

La dineul oficial, Xi Jinping le-a pregătit invitaţilor un meniu cu specific internaţional, care a inclus cotlet de miel la cuptor, homar prăjit cu carne de crab, icre, supă de scoici Saint-Jacques cu ciuperci asortate. Doar vinurile au fost din producţia locală.

