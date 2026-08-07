Să fii dedicată familiei, dar să nu-ţi neglijezi cariera. Să arăţi impecabil, dar să nu exagerezi. Să ştii să rezolvi orice problemă, dar să nu-ţi pierzi feminitatea. Sub această presiune socială, femeile sunt cucerite de un nou trend online, foarte spectaculos vizual, dar periculos în acelaşi timp. "Tradwife" - soţie tradiţională. E ceea ce trăiesc multe femei din România, dar într-o manieră romantizată, ideală: gospodina perfectă, casa impecabila, mese elaborate, rochii retro și familii fără probleme. Tot mai multe tinere visează la această viață aparent simplă și liniștită. Ele acasă, iar soţul e cel care aduce bani. În realitate, specialiștii atrag atenția că am putea risca să cădem într-o capcană, din care am ieşit cu greu.

"Mă numesc Hailey, iar scopul meu este să fiu soția casnică perfectă din anii 1950. Soţiile tradiţionale cred că trebuie să se supună soţilor şi să îşi servească soţul şi copiii. Soţul meu este flămând după muncă aşa că hai să îi pregătim o cină de șase sute cincizeci de dolari. Dacă asta îşi doreşte soţul meu, asta primeşte", spun femeile.

Nu sunt scene dintr-un film despre anii '50, ci videoclipuri care adună milioane de vizualizări pe TikTok. Cu un zâmbet larg şi un aspect impecabil, cu rochii colorate, părul coafat, cu soţul şi copiii perfecţi. Așa arată universul "tradwife", unul dintre cele mai controversate trenduri ale momentului. În traducere, soţie tradiţională.

Ce promovează ideea de tradwife pe reţelele de socializare

Articolul continuă după reclamă

O cratiță, o pâine făcută în casă și o bucătărie impecabilă. Așa arată, pentru milioane de oameni, viața perfectă de pe TikTok. Sub hashtagul "tradwife", peste 40% dintre clipurile analizate promovează și ideea că locul femeii este acasă, iar bărbatul este principalul întreținător al familiei. Dar unde se termină alegerea personală și unde începe influența rețelelor sociale.

"Cum să fii o soţie tradiţională: învaţă să găteşti, învaţă să faci curăţenie, cum să fii o gazdă bună. Menţine-te frumoasă. Bărbaţii sunt fiinţe vizuale. Soţul meu merge la muncă în fiecare zi pentru noi şi este îndreptăţit să vină acasă unde este întâmpinat cu o îmbrăţişare caldă şi o soţie zâmbitoare şi să nu trebuiască să ridice un deget", menţionează unele femei.

Fenomenul a prins amploare în ultimii ani, într-o perioadă în care multe femei resimt presiunea de a reuși pe toate planurile: carieră, familie și viață socială. Pentru unele, ideea unei vieți mai simple și mai previzibile devine o alternativă atrăgătoare. Mai ales când este ambalată atât de frumos, cum este pe reţelele sociale.

"Acest fenomen exploatează o nevoie naturală a femeii de a-şi exprima iubirea prin grijă. Ce nu se vede acolo este capcana din speţe: munca extraordinară pe care o femeie o depune în casă. Ce nu se vede este singuratatea. Nu arată dependenţa financiară. Asta înseamnă ca tu ar trebui să ceri bani bărbatului tău", explică Cosmina Grigore, specialist feminitate.

"Cel mai rău e ca fetele mici sunt influențate de asta.Trebuie să visezi mult mai sus", spune o tânără.

"Ce vedem acum este o consecinţă a unui fenomen social mai profund şi anume de rearanjare a valorilor şi de o confruntare între tabăra progresistă, globalistă şi tabăra tradiţională, conservatoare", explică Dan Petre, sociolog.

Trendul tradwife este alimentat şi de un alt mesaj promovat online: că femeia modernă și-ar fi câştigat independenţa, dar şi-a pierdut feminitatea.

O idee pe care Cosmina, specialistă în feminitate, o contrazice. După ce a crescut un adolescent, a învins lupta cu cancerul şi a construit o carieră, susține că o femeie își poate păstra feminitatea în timp ce își construiește propria viață.

"O femeie poate fi independentă financiar sau să aibă sursele ei de venit, dar în acelaşi timp să nu îşi piardă feminitatea. Independenţa financiară, mentală a unei femei sunt fundament pt feminitatea. Aceste femei care promovează acest stil fac bani stând acasă", menţionează Cosmina Grigore, specialist în feminitate.

"Nu știi exact se întâmplă acolo, de fapt. Femeile pot face alte lucruri şi pot portretiza aşa ceva", spune o tânără.

Specialiștii atrag atenția că imaginea soției casnice este adesea romantizată online. Istoria arată că, pentru multe femei, acest model a însemnat dependența financiară de soţ şi lipsa opțiunilor, care au făcut ca multe să rămână în relații nefericite sau abuzive, stiluri de viaţă care au alimentat mai târziu lupta pentru drepturile femeilor.

"E deplasat să crezi mai ales la noi la români, că femeile nu ar fi muncit cot la cot cu bărbații, erau parte integrantă din muncile agricole. Literatura ne oferă numeroase mărturii, dacă vedem Moromeţii, vedem că aia nu e o viața pe care să şi-o dorească cineva, se muncește din greu și este o duritate a relațiilor", explică Damian Anfile, istoric.

Ce spun oamenii despre rolurile în familie

Bărbat: În secolul acestea, cu toții am putea contribui din punct de vedere financiar.

Reporter: Părinţii tăi, la ei ce model ai văzut?

Bărbat: Amândoi au tras la aceeaşi căruţă.

Reporter: Dacă partenerul tău ar avea toată această independență financiară, ai mai alege să munceşti?

Tânără: Da, absolut. Îmi place mult ceea ce fac.

Reporter: Este important ca femeia să fie independentă financiară?

Femeie: Da, la mine asta e prioritate.

Bărbat: Ar fi bine să existe un echilibru între femeie şi bărbat şi să fie întreţinători amândoi.

Reporter: Cum sunt împărţite treburile casnice la dumneavoastră?

Bărbat: 70% şi 30%.

Reporter: 70% cine?

Bărbat: Evident că soţia.

Dar realitatea din România este mai complexă. În timp ce tot mai multe femei aleg cariera și independența financiară, multe familii păstrează încă modelul tradițional. România se află pe locul al treilea în Europa la numărul femeilor casnice, iar multe dintre ele duc aproape singure responsabilitatea gospodăriei, a copiilor sau a vârstnicilor, fără un venit propriu stabil. De exemplu, în mediul rural, doar 44% dintre femei lucrează legal.