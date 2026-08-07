Administrația americană pregătește noi reguli pentru acordarea vizelor, care vor extinde verificarea conturilor de pe rețelele sociale și asupra jurnaliștilor străini ce doresc să intre în Statele Unite. Măsura, promovată în numele securității naționale, face parte dintr-o serie de politici mai stricte privind imigrația și a stârnit deja îngrijorări în rândul organizațiilor care apără libertatea de exprimare.

Autorităţile din SUA vor verifica reţelele sociale ale jurnaliştilor străini care aplică pentru vize - Shutterstock

Informaţiile, apărut în publicaţia conservatoare The Daily Signal, citează un memorandum intern care spune că o iniţiativă a administraţiei preşedintelui Donald Trump, care cere ca solicitanţii mai multor tipuri de vize să îşi facă publice conturile de social media pentru verificare, este extinsă pentru a include şi reprezentanţii presei străine, scrie Agerpres.

De asemenea, solicitanţii pentru un alt tip de viză, cel pentru lucrători din Canada şi Mexic, vor fi acum incluşi în verificare.

Conturile oficiale ale Casei Albe şi ale Departamentului de Stat de pe X au distribuit un link către articol, dar Departamentul de Stat a refuzat să confirme detaliile raportului.

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Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că ceea ce departamentul numeşte "verificarea prezenţei online" este folosit pentru a se asigura că solicitanţii sunt eligibili pentru o viză conform legii americane.

"Departamentul de Stat verifică şi evaluează, pe cât posibil, fiecare cetăţean străin care solicită admiterea în Statele Unite pentru a se asigura că va respecta legea americană, inclusiv termenii admiterii lor, şi că nu reprezintă o ameninţare pentru securitatea SUA, siguranţa publică sau interesele naţionale", a spus purtătorul de cuvânt.

El a adăugat că "ofiţerii folosesc o varietate de metode pentru a lua decizii informate care protejează securitatea naţională, previn frauda şi asigură o examinare amănunţită a solicitanţilor".

Nu este clar când va intra în vigoare noua politică.

Departamentul pentru Securitate Internă a înăsprit regulile luna trecută privind perioada de timp în care jurnaliştii străini pot rămâne în SUA, precum şi alţi deţinători de vize, inclusiv studenţii străini.

De asemenea, această decizie se bazează pe o serie de măsuri adoptate de administraţia Trump de la începutul celui de-al doilea mandat al său în ianuarie 2025 pentru a face ca discursul online să fie un factor în deciziile privind imigraţia şi vizele.

Aceste măsuri au stârnit îngrijorări printre susţinătorii libertăţilor civile în privinţa libertăţii de exprimare.

Serviciile pentru Cetăţenie şi Imigrare din SUA au declarat că vor analiza postările de pe reţelele sociale ale imigranţilor şi solicitanţilor de viză, inclusiv pentru conţinut pe care îl consideră antisemit şi antiamerican.

Administraţia a anulat vizele studenţilor străini din Statele Unite care s-au implicat în activism pro-palestinian, încercând în unele cazuri să îi deporteze pe aceşti studenţi.

Departamentul de Stat a declarat în octombrie 2025 că a revocat vizele a şase cetăţeni străini pentru comentarii despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk şi a spus că va continua să îi identifice pe deţinătorii de vize despre care crede că au sărbătorit această ucidere.

De la revenirea sa la putere, preşedintele american Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigraţiei ilegale o prioritate, deportând masiv imigranţi fără acte şi a restricţionat, uneori într-un mod drastic, intrarea legală a cetăţenilor străini.

"A avea o viză este un privilegiu, nu un drept", a declarat, în mod repetat, secretarul de stat american Marco Rubio, potrivit AFP.

Conform unor noi reguli care urmează să intre în vigoare în curând, dacă nu sunt blocate de Congres, jurnaliştii străini vor fi limitaţi la şederi cu o durată de 240 de zile, adică aproximativ opt luni, pe teritoriul american, având totuşi posibilitatea să ceară prelungiri pentru o perioadă similară.