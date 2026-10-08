Lituania trimite 100 de soldați la granița cu Rusia, de teama unei posibile mobilizări militare ruse

Lituania a decis să consolideze securitatea frontierei cu enclava rusă Kaliningrad, ca măsură preventivă, a anunțat joi ministrul lituanian de interne, Martynas Katelynas, potrivit agenției dpa, relatează Agerpres.

Lituania trimite soldați la granița cu Rusia, de teama unei posibile mobilizări militare ruse - Profimedia

Katelynas a explicat că i-a cerut ministrului apărării, Robertas Kaunas, să desfăşoare soldaţi pentru a sprijini poliţia de frontieră, subliniind că situaţia de la graniţă este în prezent calmă şi că măsura este una preventivă.

Kaunas a aprobat desfăşurarea de trupe regulate, precizând la un post de radio lituanian că un efectiv de până la 100 de soldaţi va fi dislocat pentru supravegherea frontierei.

Planul este, potrivit lui, ca militarii să staţioneze la frontiera de lângă Kaliningrad timp de câteva săptămâni, dar calendarul şi numărul de trupe ar putea să fie ajustate în funcţie de cum evoluează situaţia.

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Lituania, membră a Uniunii Europene şi NATO, se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică şi cu Belarus, aliatul Rusiei. De la declanşarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, Vilniusul s-a simţit în mod deosebit ameninţat.

Ca motiv al desfăşurării armatei, Kaunas, la fel ca ministrul lituanian de interne, a menţionat un recent incident produs la graniţa Letoniei cu Belarus, în care persoane mascate ar fi încercat să treacă un grup de migranţi peste frontieră. Printre alte motive, el a menţionat situaţia generală de securitate din regiune, precum şi semnele unei posibile mobilizări în Rusia.