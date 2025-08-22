Luxul şi opulenţa se mută de la Mar a Lago la Casa Albă, unde Donald Trump a făcut un hobby din renovări. Toate, după chipul şi asemănarea sa. După ce a îmbrăcat Biroul Oval în aur, preşedintele american a înlocuit Grădina Trandafirilor cu o terasă de marmură. Urmează redecorarea aripii de vest şi construcţia unei săli de bal care va costa 200 de milioane de dolari. Administraţia Prezidenţială va deveni un domeniu luxos, anunţă Trump, care spune că va plăti această redecorare din banii săi.

Primele modificări făcute de Donald Trump la Casa Albă au fost în Biroul Oval, unde a schimbat tablourile preşedinţilor, după propriul plac. Numeroase obiecte din aur dau strălucire biroului prezidenţial: statuete, cupe, oglinzi cu rame strălucitoare, decoraţiuni şi chiar un lingou inscripţionat cu numele său. Contrastul este dat de un buton roşu, cu care Trump cere băutura preferată.

Grădina Trandafirilor, locul în care preşedintele Nixon şi-a dus fiica la altar a fost înlocuită cu o terasă uriaşă de marmură, pe care se regăsesc acum scaune albe şi umbreluţe de soare cu dungi galbene. Întocmai ca pe aleile resortul de lux Mara a Lago, reşedinţa familiei Trump.

"Președintele Trump este un constructor în suflet și are un ochi extraordinar pentru detalii", a spus Karoline Leavitt, purtător de cuvânt al Casei Albe.

Modificările la Casa Albă nu se termină aici. Trump va investi două sute de milioane de dolari în construirea unei săli de bal. Preşedintele îşi doreşte o zonă specială pentru a găzdui evenimente de amploare.

Pasiunea lui Trump pentru redecorări continuă cu refacerea Colonadei de vest a Casei Albe. Un perete de zeci de metri va fi acoperit cu portrete ale preşedinţilor americani. Cele ale lui George Washington şi Thomas Jefferson au fost primele dezvăluite.

