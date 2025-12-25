Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Volodimir Zelenski anunţă o nouă discuţie cu administraţia americană pe tema unui acord de pace

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 20:29
Volodimir Zelenski anunţă o nouă discuţie cu administraţia americană pe tema unui acord de pace Volodimir Zelenski anunţă o nouă discuţie cu administraţia americană pe tema unui acord de pace - Hepta

"Am discutat câteva detalii importante ale eforturilor în curs. Există idei bune care pot contribui la un rezultat comun şi la o pace durabilă", a scris Zelenski pe Facebook.

El a spus că a avut o "discuţie foarte bună" cu emisarii americani şi le-a mulţumit pentru "abordarea lor constructivă, munca lor intensă şi cuvintele lor amabile".

"Sper că acordurile la care s-a ajuns astăzi, cu ocazia Crăciunului, şi ideile pe care le-am discutat se vor dovedi utile", a continuat Zelenski.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Preşedintele ucrainean a dezvăluit miercuri noua versiune a planului american ce are drept scop încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, negociat timp de săptămâni între Washington şi Kiev.

Acest text prevede îngheţarea războiului pe liniile actuale ale frontului, fără a oferi o soluţie imediată la problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia, care reprezintă peste 19% din Ucraina.

Spre deosebire de versiunea originală a acestui document, redactată de americani, noua versiune omite două cerinţe majore din partea Moscovei: retragerea forţelor ucrainene din teritoriile din Donbas aflate încă sub controlul lor şi un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic din partea Kievului de a nu adera la NATO.

Din acest motiv, un acord al Moscovei faţă de această nouă versiune pare puţin probabil. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat miercuri că Moscova "îşi formulează poziţia" şi a refuzat să ofere detalii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

volodimir zelenski razboi ucraina rusia steve witkoff jared kushner
Înapoi la Homepage
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri externe » Volodimir Zelenski anunţă o nouă discuţie cu administraţia americană pe tema unui acord de pace