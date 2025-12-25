Antena Meniu Search
Israel: "Nu ne vom retrage niciodată din Gaza"

Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul apărării Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 18:54
"În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importată în Fâşia Gaza", a spus Katz în timpul conferinţei, conform Al Jazeera.

Acest lucru va rămâne valabil chiar şi în cazul unei tranziţii către a doua fază a planului de pace al preşedintelui american Donald Trump şi dezarmarea Hamas, a mai spus Katz.

Zona de securitate se va afla în interiorul Fâşiei Gaza, a precizat Katz, adăugând că în partea de nord a fâşiei de coastă ar putea fi create aşezări israeliene care ar proteja zona de securitate.

Declaraţiile lui Katz, membru al partidului Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, contrazic astfel încă o dată elemente ale planului de pace al lui Trump, care prevede o retragere treptată a tuturor trupelor israeliene din Fâşia Gaza.

