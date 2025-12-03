Macron, acuzat de "derivă autoritară". Președintele neagă că ar vrea să înfiinţeze un "minister al Adevărului"

Președintele francez Emmanuel Macron respinge acuzațiile de "derivă autoritară" și neagă că ar intenționa să creeze un "minister al Adevărului", după ce presa controlată de magnatul Vincent Bolloré, alături de lideri ai dreptei și extremei drepte, l-au acuzat că vrea să impună o singură narațiune publică. Controversa a izbucnit în contextul planurilor lui Macron de a introduce noi reguli pentru combaterea dezinformării pe rețelele sociale, relatează AFP, citat de Agerpres.

De la sfârșitul lunii octombrie, Macron a lansat o amplă campanie pentru a combate riscurile pe care le prezintă rețelele de socializare, în opinia sa, pentru democrație. Printre măsurile de reglementare pe care intenționează să le implementeze de la începutul anului 2026 se numără un "majorat digital" la 15 ani, transparența algoritmilor și o acțiune în instanță de urgență pentru blocarea "știrilor false" pe rețelele de socializare; acum două săptămâni, președintele francez a menționat și o "etichetare realizată de profesioniști" pentru a distinge site-urile și rețelele care furnizează informații potrivit normelor deontologice de altele.

Presa apropiată de Bolloré acuză o "derivă totalitară"

În acest weekend, Journal du Dimanche, deținut de Vincent Bollore, a văzut în aceasta o "derivă totalitară". Săptămânalul a denunțat "tentația unui "minister al Adevărului", ca în romanul distopic "1984" al lui George Orwell.

Această acuzație reluată imediat de celelalte instituții media ale omului de afaceri conservator, de la CNews la Europe 1, al cărui prezentator Pascal Praud l-a criticat dur pe "președintele nemulțumit de acoperirea mediatică și care vrea să impună o singură narațiune". A fost și un răspuns la criticile lui Macron la adresa "miliardarilor" care dețin media "în scopul influențării opiniei publice".

Atacul a fost ulterior preluat de lideri ai extremei drepte și ai dreptei, inclusiv fostul ministru de interne și actualul lider al Republicanilor (dreapta), Bruno Retailleau.

Macron încearcă să stingă scandalul

În încercarea de a pune capăt controversei, președintele a reiterat marți, în cadrul reuniunii Consiliului de Miniștri, că guvernul nu va "crea nicio etichetă specială pentru presă" și "cu atât mai puțin un minister al Adevărului". "Nu este și nu va fi niciodată rolul lui să facă acest lucru", a subliniat Macron.

Ideea de "etichetare" provine de la conferințele Starea informației, al căror comitet director a recomandat în 2024 ca "profesioniștii din informație" să se angajeze într-un astfel de demers pentru a "consolida încrederea publicului".

Controversa se înscrie în lupta din ce în ce mai aprinsă pentru "libertatea de exprimare", despre care se presupune că este amenințată, dusă în special de sfera Bollore, pe fondul apărării "libertății de exprimare" în Statele Unite de către "galaxia trumpistă", notează AFP. Președintele Macron a început să încerce să infirme această idee în ultimele săptămâni, apreciind că rețelele de socializare sunt "Vestul Sălbatic și nu libertatea de exprimare".

