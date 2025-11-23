Macron: Planul de pace al lui Trump nu poate fi pus în aplicare fără europeni şi NATO

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, crede că multe părţi ale controversatului plan de pace pentru Ucraina al preşedintelui SUA, Donald Trump, nu pot fi puse în aplicare fără aprobarea aliaţilor europeni ai Kievului.

Propuneri precum utilizarea activelor ruseşti îngheţate şi aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană pot fi stabilite numai de către UE, a subliniat Macron.

Exclus un plan de pace fără Europa

"Activele îngheţate sunt deţinute de europeni. Integrarea europeană a Ucrainei se află în mâinile europenilor. Ceea ce face NATO este în mâinile statelor membre NATO", a insistat preşedintele francez, adăugând că planul SUA conţine multe aspecte care necesită un consens mai larg.

El a subliniat că aliaţii europeni doresc pace, dar o pace care să ţină seama de interesele de securitate ale Ucrainei şi ale restului Europei.

Franţa, Germania şi Marea Britanie sunt hotărâte să determine SUA să revizuiască planul în 28 de puncte la o întâlnire care va avea loc duminică la Geneva, după ce propunerea, divulgată pe scară largă săptămâna aceasta, a stârnit îngrijorare la Kiev şi în capitalele europene, întrucât ar oferi Rusiei concesii teritoriale şi militare importante.

Conform planului, teritoriul regiunii estice Donbas (Doneţk şi Lugansk), inclusiv zone aflate în prezent sub controlul Ucrainei, ar urma să fie cedat Rusiei, iar armata ucraineană ar urma să fie redusă drastic la 600.000 de soldaţi.

NATO ar fi invitată să declare că alianţa nu se va mai extinde în viitor, excluzând practic orice aderare a Ucrainei. Rusia, în schimb, ar trebui să facă doar concesii relativ minore, inclusiv la renunţarea la activele îngheţate în UE, care ar urma să fie utilizate pentru reconstrucţia Ucrainei, notează dpa, citat de Agerpres.

În schimbul acceptării acestor concesii, Ucrainei i s-au promis garanţii de securitate nespecificate din partea Washingtonului. De asemenea, Ucrainei i s-ar permite să adere la Uniunea Europeană.

